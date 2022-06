Na sarkatické nálepky každý zareagoval ináč. Mnohí sa na tom čo zobrazujú zasmiali, iní boli nahnevaní a ďalší len bezradne mykli plecom.

Minister a premiér v novej úlohe

Na nálepkách sú vyobrazení minister financií Igor Matovič s premiérom Eduardom Hegerom, z ktorých autor návrhu urobil čertov. Samozrejme, že nechýbajú im ani rohy. K tomu je pripísaný text: "Ďakujeme, že ste nás volili, ceny sme Vám VYBAVILI!" Do redakcie sme dostali fotografie od našich čitateľov z viacerých kútov Slovenska.

"Neviditeľní" vylepovači si zobrali na mušku benzínky rôznych prevádzkovateľov. Oslovili sme niektorých pumpárov či videli osoby, ktoré im takto "vyzdobili" stojany? "Nie, upozornili nás na to zákazníci. Našťastie, sa dajú veľmi jednoducho odlepiť. Niektoré si dokonca zobrali vodiči a nalepili si ich do svojich áut," povedal so smiechom službukonajúci pumpár jednej z košických čerpačiek, ktorý si želá ostať v anonymite.

Nadávky motoristov

Povedal, že zákazníkov síce nápad pobavil, ale ceny už menej. "Mnohí motoristi sa rozčuľujú a nadávajú nám. Vedia však, že ak chcú jazdiť musia tankovať. Nedajú si vysvetliť, že vysoké ceny nie je náš výmysel," uzavrel mladík. Jeho kolegyňa len súhlasne prikyvovala hlavou. V podobnom duchu sa vyjadrili aj pracovníci benzíniek z Bratislavy, Nitry a Michaloviec.

