Napísal len... "Zomrela Zuzanka. Múza básnikova. R.I.P.."

Krátko nato sa pridal s ďalšou spomienkou rezbár Juraj Mertuš. "Včera mi pani Rúfusová telefonicky oznámila, že Zuzanka "odišla" za svojím milovaným oteckom. Rozprávali sme sa tradične veľmi dlho..., no to, že by bolo načim verejne vzdať hold tejto vzácnej žene mi vnukol až status Karola Lovaša. Keď ostali so Zuzankou sami, veľmi starostlivo a s láskou sa o ňu starala a viem, že to bolo pre ňu veľmi, veľmi náročné...Pani Magda, v hlbokom predklone pred Vami snímam klobúk..., verím, že výraz "PÁN BOH ZAPLAŤ bude vo vašom prípade znamenať HOJNÚ ODMENU !!!," napísal umelec a následne spomenul. "Vzácny priateľ sa nám raz pod jeden zo sviatočných vinšov podpísal: "MILAN RÚFUS A JEHO DVE OSUDOVÉ..."

Pridal k tomu báseň maestra s jednoduchým názvom

Zuzana Zuzana značí ľalia v pradávnej hebrejčine. Dievčatko, veď to viem i ja. Si azda niečo iné? Čo s nami láska porobí? tá hviezda nad priepasťou, púť do víťaznej poroby, do služby, čo je slasťou. Nebom mi daná, si môj štít, pre dušu kôrka chleba. Nevedel by som, ako žiť, keby mi Boh vzal teba, ľalia poľná, ty môj žiaľ i radosť, ktorá chce ťa. Až ten, kto mnoho miloval, vie, čo je to – mať dieťa.

ZUZANKA odišla za svojim drahým oteckom do VEČNOSTI...

ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ JEJ PANE A SVELO VEČNÉ NECH JEJ SVIETI..

Alena Medvecká bola stručnejšia: Večná pamiatka, blažený pokoj CHRISTOS VOSKRESE

Smútok neskrýval ani historik Eduard Chmelár: ZOMRELA ZUZANKA RÚFUSOVÁ - DCÉRA A ŽIVOTNÁ MÚZA NÁŠHO NAJVÄČŠIEHO BÁSNIKA

"Práve uplynulú noc sa mi zažiadalo starších článkov Milana Rúfusa - lebo on bol nielen geniálny básnik, ale aj výnimočne múdry skôr literárny mysliteľ ako kritik. Vždy mi po jeho slovách zostane mäkko na duši. Pred chvíľou som sa dozvedel, že dnes zomrela jeho neprávom zabudnutá milovaná dcéra, ilustrátorka jeho detských knižiek a ako sám hovorieval, najdôležitejší človek v jeho živote, Zuzanka Rúfusová. Veľmi sa trápil, čo s ňou bude, keď tu nebude. Nemusel. Jeho vzácna manželka ju doopatrovala s najväčšou a najobetavejšou láskou. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť pani Magde, ktorá dnes vo Fialkovom údolí tak strašne osamela a hlbokú úctu celej rodine, ktorá Slovensko tak veľmi obohatila a stále obohacuje tým najlepším, čo je v nás," napísal Chmelár politický komentárov.

Osud si s manželmi Magdou a Milan Rúfusovcami zahral tak, ako snáď ani nečakali. Ich dcéra bola od narodenia zdravotne postihnutá. Nažívali napriek tomu krásne. Básnik vnímal dcéru a manželku ako svoje osudové ženy.