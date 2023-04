A práve táto stavba zaujala šéfa obchodného centra, pôvodným povolaním pedagóga až natoľko, že ju chcel mať vo svojej záhrade.

Veža na vlásku - začiatok stavby. Zdroj: facebook/Veža na vlásku

Chcelo to nápad

Napriek tomu, že Šimkanin nie je stavbár väčšiu časť prác si realizoval sám, majstrov (statika, elektrikára, strechára, kominára) si prizval na pomoc iba na výsostne odborné práce. „Zručnosti som nabral pri prerábaní domu. Veľmi ma to dostalo, dokonca až tak, že som sa pustil do chodníkov a kadejakých múrikov. Keď už nebolo nič také čo by som mohol upravovať a opravovať, napadlo mi pustiť sa do niečoho, čo by ma zamestnalo na dlhšie obdobie a nápad bol na svete,“ rozpráva milovník sveta fantázie, v ktorom nechýbajú kúzla, čary a rozprávkové bytosti.

Inšpiroval sa filmom i rozprávkou

Pôvodne uvažoval nad výstavbou veže z filmu Pán prsteňov. "Bolo by tam moje kráľovstvo kde by som mal uložené veci, ku ktorým sa aj po rokoch rád vraciam. Napríklad knihy, platne a množstvo iných drobností, ktoré mám rád a sprevádzajú ma životom. Okrem toho by som odtiaľ pozoroval svoje okolie,“ rojčí manažér, ktorý sa nevyhýba manuálnej práci.

