Paškovi, mocnému mužovi svojho obdobia zlomilo krk prevalenie kauzy zamýšľaného nákupu predraženého CT piešťanskou nemocnicou za 1,6 milióna eur od firmy Medical Group v ktorej v minulosti Pavol Paška pôsobil. Nákup po medializácii prípadu napokon zastavili.

Neslávny koniec kariéry

Šéf parlamentu Pavol Paška odstúpil z funkcie v novembri 2014 zároveň sa vzdal aj mandátu poslanca NR. Stalo sa tak po opakovaných protestoch, na ktorých verejnosť žiadala jeho odchod. Svoje rozhodnutie oznámil podporovaný manželkou Janou v Košiciach počas návštevy volebného štábu Richarda Rašiho. Aj po tomto sa však udržal na vysokých priečkach strany SMER kde sa stal prvým plateným podpredsedom strany a neskôr aj moderátorom jej snemov. Hektické obdobie, stres a napätie, ktoré v tom čase prežíval sa podpísali na jeho, už vtedy nie dobrom zdravotnom stave a vybralo si daň najvyššiu...

Oslava, protesty a náhly skon

Politik koncom februára 2018 oslavoval v kaviarni Slávia šesťdesiatku. V ten istý deň tisícky ľudí protestovali na košickej Hlavnej ulici Za slušné Slovensko. Správu, ktorá sa rozletela Slovenskom 6. apríla nikto nečakal. Pavol Paška náhle zomrel na nádvorí Železničnej nemocnice v Košiciach, kam ho vo veľmi zlom zdravotnom stave priviezol jeho švagor. Lekári, ktorí k nemu pribehli mu už nedokázali pomôcť. Ostala po ňom vdova Jana so synmi Matúšom a Michalom.

Odchod neprebolel

Najbližší sa so smrťou manžela a otca stále nevyrovnali. Potvrdila to pred časom pre Plus JEDEN DEŇ pani Pašková, ktorú sme vtedy v zastihli v chalupe, ktorá sa nachádza v obci Úhorná v okrese Gelnica. Vidiecky dom s 31 - árovým pozemkom na okraji jednej z vedľajších uličiek si politik mimoriadne obľúbil.

Vdova Jana Pašková nás pozvala na návštevu. (archív) Zdroj: dp

Srdcovka

"K Úhornej sa viažu moje najkrajšie spomienky. Veď tu chalupárčime už takmer tri desaťročia," povedala Jana. Spomenula aj to, koľko sa pri jej rekonštrukcii narobili, pričom práve jej muž si tu odmakal svoje.

Viac foto nájdete v galérii ►►►

Z politika chalupár

Vdova dodala, že jej muž bol nielen zručný kutil, ale aj šikovný kuchár. Každý kút chalupy jej ho pripomína. Najčastejšie si ho predstavuje pri vonkajšom krbe. Ako tam mieša guláš, griluje mäso alebo opeká špekáčiky vnúčatám. "On si to tu užíval. Napríklad cestoval z Bratislavy a zrazu zavolal, že ide rovno na chalupu, kde sme sa potom stretli. Trávili sme tu tradične Vianoce, začiatok nového roka i Veľkú noc, dokonca aj s mojimi rodičmi."

Jane v Úhornej pripomína milovaného muža každý kút, najčastejšie však krb kde veľmi rád varil guláš, griloval mäso alebo opekal vnúčatám špekáčiky. Zdroj: dp

Keď chýba rituál

Priznáva, že so smrťou muža sa vyrovnáva len veľmi ťažko. "Boli sme spolu tridsaťšesť rokov, čo nie je málo. Iste, mal nejaké zdravotné problémy, ale nečakali sme... Chýba mi, veľmi. Už ráno keď vstanem som smutná, lebo si spomeniem na náš pravidelný rituál, ktorý sme mali. Vždy po prebudení sme si urobili kávu, a preberali pri nej naše záležitosti," povedala žena, ktorá verne stála po boku svojho muža až do jeho smrti, nech sa stalo čokoľvek. "Hoci prešlo už päť roky od Paľkovej smrti, chýba nám všetkým stále rovnako. U nás akosi nefunguje príslovie, že čas je najlepší lekár, ktorý bolesť vylieči a všetky rany zahojí," hovorí.

Manželka nebohého politika Jana Pašková sa nedokáže vyrovnať s náhlou smrťou svojho muža Zdroj: dp

Dobrá investícia

Napriek tomu, že sa krátko po smrti Pavla Pašku šírili Košicami zaručené informácie o tom, že pozostalí luxusný apartmán v parku o rozlohe 300 m² a chalupu predávajú, nič z toho sa ani päť rokov po smrti politika nepotvrdilo a podľa katastra je Jana stále ich vlastníčkou. Realitní makléri, aj s ohľadom na lukratívne lokality a vynikajúci stav nehnuteľností zdôrazňujú, že ich hodnota rastie, šplhá sa do výšky miliónov eur.

"Nič nepredávam ani sa nesťahujem. Pobyt na chalupe si všetci užívame, už dokonca aj vnúčatá," uzavrela vyjadrenie Jana Pašková.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Ste vlastníkom chalupy alebo chaty? áno 0% nie 0% uvažujem o kúpe 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: