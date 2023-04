Pri veľkonočnom sviatočnom stole Hamrákovcov zo Spišskej Novej Vsi, Vojtaššákovcov zo Ždiaru, Božoňovcov z Popradu, Slovíkovcov z Banskej Bystrice a Hlavácsovcov z Balogu nad Ipľom ostalo tento rok prvýkrát prázdne miesto.

Študenti bratislavských vysokých škôl Natália († 19), Sasha († 20), Richárd († 20) Marek († 20) a Broňa († 21) zahynuli vinou podguráženého vodiča Dušana Dědečka, ktorému po nehode zistili 1,69 promile alkoholu. Opitý muž za volantom auta 2. októbra 2022 večer narazil vo vysokej rýchlosti do zastávky MHD Zochova. Štatistika nehody bola hrozivá. Tragédia si vyžiadala okrem zranených aj piatich mŕtvych.

Chce sa dostať spoza mreží

Slovákom tragickú udalosť spred šiestich mesiacov pripomenulo nedávne pojednávanie na Krajskom súde v Bratislave. Ten na neverejnom zasadnutí rozhodoval o sťažnosti Dědečka proti neprepusteniu z väzby Okresným súdom Bratislava I. "Sťažnosť obvineného D. D. zamietol ako nedôvodnú, keďže dôvod preventívnej väzby trvá naďalej a nebolo možné väzbu nahradiť," informoval hovorca súdu Pavol Adamčiak. Šofér, ktorý je stíhaný od októbra 2022 pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti, čelí obvineniu z trestného činu všeobecného ohrozenia. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie.

Zronení rodičia denne chodia na hroby svojich deti. Tri z piatich sme v uplynulých dňoch navštívili aj my.

Úspešný futbalista Marek Vojtaššák († 20) spočinul na cintoríne pod múrmi farského Kostola Navštívenia Panny Márie v podtatranskej obci Ždiar. Hrob, v ktorom je pochovanými s prarodičmi Andrejom a Agátou napriek ročnému obdobiu je stále zasypaný snehom. Upozorňuje naň len zvláštna tabuľa na kríži a fotografia mladého gorala s Broňou, ktorá bola ďalšou obeťou nehody. Podľa domácich, rodičia zosnulého mladíka stále nedokážu hovoriť o smrti ich syna.

Lavička lásky

V Poprade - Veľkej sme zašli na hrob Broni Božoňovej († 21). Od poslednej návštevy tam pribudlo množstvo drobností a lavička s menami páriku. Ani tu nechýba na kríži fotografia zaľúbencov v rámiku.

Červené ruže

Cestou na Nový cintorín v Spišskej Novej Vsi sme stretli starých rodičov najmladšej obete tragickej autonehody Natálie Hamrákovej († 19), pri hrobe zasa boli rodičia dievčaťa - Lívia a Pavol. Mama práve upevňovala na kríž kyticu živých červených ruží, ktoré nádejná študentka Právnickej fakulty UK v Bratislave milovala. "Chodíme sem s manželom každý deň. Je hrozné, že sme prišli o jedinú dcéru. Stále sa v myšlienkach vraciame k tomu dňu kedy cestovala do Bratislavy," hovorí mama. "Najprv dcéra jeden vlak nestihla, neskôr ten druhý pre rôzne dôvody dorazil do Bratislavy oveľa neskôr ako mal, aj preto sa Natália ocitla na zastávke v čase, keď tam za riadnych okolností naozaj nemala byť," spomína Lívia.

Keď je všetko iné

Hovorí, že aj to ich lúčenie bolo iné ako niekedy v minulosti. "Vždy to bolo len také letmé. Vtedy nie. Išla za dedkom aj babkou a potom sa rozlúčila so mnou, manželom a bratom. Bola pekne upravená - nalíčená, tak som ju nechcela stískať ani bozkávať, aby som jej nerozmazala mejkap. Ona však napriek tomu sa túlila k nám tak, ako keby v danom momente cítila, že je to naposledy, čo napokon aj bolo," rozplakala sa nešťastná žena. Otec Natálie, nerozumie snahám Dědečka dostať sa na slobodu. "Verím, že sa to nestane," viac hovoriť nechcel s odvolaním sa na to, že celý prípad má v rukách ich právnik.

Kapucín Damián

Podobne ako hroby zaľúbencov, aj ten tmavovlásky, ktorá štúdium ani nezačala, keďže do internátu išla ešte len prvýkrát, je obsypaný okrem kvetov aj drobnosťami, ktoré tam nechali tí, ktorí navštívili hrob Natálie. Rodina v týchto dňoch dala odslúžiť za dcéru zádušnú omšu. Ujal sa jej kapucín Damián, ktorý spolu s bratmi pribehol na zastávku tesne potom, keď počul obrovskú ranu. Udelil zomierajúcim, medzi nimi aj Natálke, rozhrešenie a požehnal im. "Tí mladí ľudia išli do neba, Boh sa o nich postaral," povedal rehoľník tesne po tragédii.

