Všetko v poriadku

Kadejakým jóbovkám a konšpiráciám vystavila v tom čase stopku dcéra umelkyne. "Mama je v poriadku. Má sa výborne, užíva si voľné chvíle tak, ako to doteraz pre pracovnú zaneprázdnenosť nemohla. Teší sa dobrému zdraviu, venuje sa vnúčatám i pravnúčatám, ku ktorým nám čoskoro pribudne ďalšie," podelila sa Jana s nádherným tajomstvom. "Marína (takto niekoľkokrát nazvala mamu - pozn.red.) sa udržiava v dobrej kondícii, chodí na prechádzky, venčí psa...Najlepšie sa však necíti v Prahe, kde ju mnohí spoznávajú, ale na chalupe na Šumave. Je to jej raj, kde je šťastná a spokojná," rozprávala evidentne nadšená Kocianová.

Nebyť na očiach

Dcéru tešilo, že mala milovanú mamu pri sebe. Prosili sme ju o zopár aktuálnych fotografií herečky z Prahy i zo Šumavy, ale nepochodili sme. "Marína hovorí, že už nie je ako herečka aktívna, preto nepotrebuje byť verejnosti na očiach. Dokonca mi zakázala pridávať fotografie na sociálnu sieť," dôvodila, prečo nám nemohla poskytnúť fotografie mamičky. Zaujímalo nás či sa herečka vtedy nechystá do rodnej obce Čáry, kde domáci na svoju slávnu krajanku nedali dopustiť a na nich rovnako, i do kúpeľov Piešťany kam pravidelne chodievala mnohé roky. "My nič neplánujeme. Naraz sa rozhodneme a ideme," povedala pred polrokom Jana. Nikto vtedy netušil, že zvonivý hlas umelkyne už zakrátko navždy stíchne...

Herečka, ktorá na sklonku svojho života pobývala v domove pre seniorov v Bratislave, vydýchla naposledy, práve tomto zariadení.

