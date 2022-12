Sťažnosti obyvateľov najväčšej košickej mestskej časti na hluk z trhov pribudalo. Vedenie Západu preto muselo pod tlakom pristúpiť k úprave času sprievodného programu Remeselných a vianočných trhov Terasy.

Sťažnosť na hluk z trhov

Informácie o tom uverejnila samospráva na svojej webovej stránke. "Viacerí obyvatelia Terasy bývajúci v blízkosti OC Galéria sa sťažovali na prílišný hluk, ktorý ich mal obťažovať počas sprievodného programu Remeselných a vianočných trhov Terasa 2022. Mestská časť Košice-Západ im ako jeden z organizátorov podujatia vychádza v ústrety," píše sa na webe MČ. "Po dohode s ďalšími organizátormi sa nebudú konať v nedeľných termínoch do 8. decembra 2022 vianočné diskotéky a trhy bude sprevádzať len jemná podmazová vianočná hudba s hlasitosťou zníženou na 30 % výkonu zvukovej aparatúry. Hlavné programy v jednotlivé dni budú prebiehať od 17:00 do 19:30 hod. s výnimkou piatkov a sobôt, keď môžu trvať do 20:00 hod.," vysvetľujú kompetentní.

Pozvánka na kapustnicu

Veria, že takýto kompromis spríjemní predvianočné obdobie ešte väčšiemu počtu Terasanov. "Samozrejme, všetkých na trhy, zvlášť na kapustnicu spojenú s charitatívnou zbierkou v piatok 16. decembra, srdečne pozývame. Sami sa presvedčte, že sortiment jedál a nápojov je rovnako pestrý ako zloženie účinkujúcich umelcov."

Vianočné remeselné trhy potrvajú do 21. decembra. Návšt evníci si môžu užiť ich atmosféru denne od 12.00 do 21.00 h.

