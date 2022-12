Manželia podľa našich informácií, viezli v aute svojho jediného vnuka. "Chlapec bol u nich na návšteve a oni ho odprevádzali späť k rodičom. Ani nechcem na to pomyslieť, keby k nehode došlo cestou z Revúcej ..." povedal rovesník manželov.

Policajt a opatrovateľka

Boli to podľa neho veľmi slušní a dobrí ľudia. "Stará pani bývala vo vedľajšom bloku, aj preto sa často s dcérou a zaťom navštevovali a pomáhali si. Iveta mala v minulosti mobilnú prevádzku. Robila manikúru a pedikúru ľuďom, ktorí si ju objednali. Neskôr pracovala v Rakúsku ako opatrovateľka. On bol dopravný policajt, ale zhruba pred dvoma rokmi sa rozhodol odísť do výsluhového dôchodku. Dievčatá už mali svoje rodiny a bývali mimo mesto. Mladšia je bezdetná, staršia má jedného syna. Veľa nechýbalo a...," povzdychol si Revúčan.

Revúca plače

Primátor Július Buchta priznal, že sa ho tragédia rodiny dotkla aj preto, že si boli ľudskí veľmi blízki. "Revúca je v podstate malé mesto, tu každý každého pozná. Aj preto sa hrozná správa dotkla každého nás. Tu sa to hneď rozletelo medzi ľuďmi. Ostali sme v šoku," smúti prvý muž mesta. Poznamenal, že pozostalým bude mesto nápomocné.

Mesto chce pomôcť

"Spôsob ako to urobíme zatiaľ presne nevieme, keďže sme ešte nič podobné nezažili. Zriadili sme zatiaľ verejné pietne miesto s kondolenčnou knihou. Isté je, že nebudeme stáť bokom a pomôžeme príbuzným ako budeme schopní urobiť," povedal evidentne zronený primátor. Neodpustil si pri tejto smutnej príležitosti jednu poznámku: "My ľudia, riešime najmä na sociálnych sieťach kadejaké prkotiny a aj teraz vidíme, aký je náš život krehký. Mali by sme byť k sebe lepší," zamyslel sa Július Buchta.

Tichý a pracovitý

Pri nehode zomrel aj vodič Renaulta Rudolf (†45) z obce v okrese Rimavská Sobota. Tým, že prešiel do protismeru došlo k osudnej a tragickej zrážke. Domáci tvrdia, že muž vôbec nebol problematicky typ."Každý deň som ho videl ako nasadá do auta a ide do práce. Robil v istej firme v Tornali. To, čo urobil je odsúdeniahodné, ale Rudo nebol problematický typ. Bol skôr uzavretý a samotársky človek. Žil s matkou, ktorá je vdova. Ženu nemal, len priateľku. Bol otcom syna Dominika. Chlapec sa mu narodil v predchádzajucom zväzku," povedal Plus JEDEN DEŇ dobre informovaný zdroj.

Čo sa stalo?

Podľa doposiaľ zistených informácií, na ceste medzi Tornaľou a Otročkom (okr. Revúca), došlo v nedeľu podvečer k tragickej dopravnej nehode. 45-ročný vodič osobného auta mal prejsť do protismeru, kde sa čelne zrazil s oproti idúcim autom, ktorého posádku tvorili tri osoby. Všetci štyria účastníci utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Dopravná nehoda je naďalej v štádiu vyšetrovania. Napísala na sociálnej sieti tesne po nehode polícia. Prekvapujúce je, že na muža, ktorý nehodu spôsobil, mala jeho priateľka zavolať políciu už pred tragédiou. Krátko pred tým jej poškodil auto a dal sa na útek. Polícia potvrdila, že telefonát prijali. Náš zdroj tvrdí, že v prípade vodiča zrejme úradoval aj alkohol a je možné, že vodič po predchádzajúca hádke zareagoval skratovo.