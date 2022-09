Na otázky zvedavcov na sociálnej sieti pár nereagoval. Až v uplynulých dňoch Sylvia zmenila nielen profilovku, ale aj priezvisko. Dnes je z nej pani Maryško.

Zamilovaní a šťastní

Hneď po uverejnení fotografie, na ktorej sa mladomanželia vášnivo bozkávajú a neskôr aj záberu rúk s obrúčkami, sa roztrhlo vrece s gratuláciami. Komentujúca Pavla si neodpustila poznámku: "Jirka si mal zobrať tvoje meno..." Odpoveď čerstvej mladomanželky bola zaujímavá: "Jirka povedal, že meno Koblížek môže nosiť len dobrý človek." Zároveň medzi životné udalosti pribudol dátum 30. august, keď sa pár zosobášil.

Uniforma z divadla

Zo záberov vyplýva, že svadba bola naozaj "prírodná". Veľmi jednoduchá, ale podľa názoru mnohých krásna a veselá. Maryško v televíznej reality šou Karlovi Šípovi tvrdil, že sa bude ženiť v poľovníckej uniforme, ktorú si vypožičia z divadla. Z fotografií je jasné, že svoj sľub splnil a naozaj sa v nej postavil pred sobášiaceho. Nebola to však klasická rovnošata, akú nosia horári a lesníci bežne do lesa, ale slávnostná s pumpkami ozdobenými lampasmi. Na nohách mal vlnené podkolienky a k ním obuté poltopánky. Svoj outfit pred časom vysvetľoval tak, že meno Sylvia má rímsky pôvod a v preklade znamená hora. Okrem toho on sám žije na farme, ktorá je v lese.

Lesná víla Sylva

Nevesta sa milému prispôsobila. Mala oblečené jednoduché dlhé biele šaty s bohato zdobeným živôtikom a odhalenými ramenami. Bola prostovlasá, bez závoja, korunky alebo venčeka. Do vlasov si dala len čelenku ozdobenú prírodným materiálom, rovnakým, aký tvoril pierko ženícha na klope saka. Sylvia mala na tvári len jemný mejkap, trošku "farbičiek" na viečkach a rúž na ústach. To, že si pár nerobil ťažkú hlavu s prípravou svadby je jasné z fotografie, kde mladomanželia krájajú trojposchodovú svadobnú tortu ozdobenú zelenými konárikmi a šiškami. Stôl, na ktorom je sladká pochúťka položená, je starý a ošumelý. S obrusom sa neunúvali.

Láska hory prenáša

Podľa prostredia sa hostina uskutočnila v prírodnom areáli, je celkom možné, že to bolo na malom gazdovstve herca v Ústí, kde žije a chová domáce zvieratá. V snahe zistiť viac podrobnosti o "veselke" a ostatnom, čo s ňou súvisí, sme kontaktovali herečku. Na naše otázky však nereagovala.

To, že sa Sylvia s Jirkom naozaj zosobášili mnohých prekvapilo. Dôvodom bolo, že Maryško je veľmi svojrázny človek a pôsobí aj pri civilných vyjadreniach dosť svojrázne až komicky. Nie nadarmo sa však hovorí, že láska je slepá. Herečke zrejme takýto typ muža vyhovuje, zaľúbila sa do neho až natoľko, že neváhala mu povedať svoje "áno".

Školáčka oslovila slávneho režiséra

Sylviu si slovenskí diváci pamätajú najmä z kultového filmu Pelíšky. Režisér Ján Hřebejk si tmavovlásku všimol v televíznom seriáli Kde padajú hviezdy a v roku 1997 obsadil trinásťročné dievčatko do úlohy Uzlinky. Nasledovalo účinkovanie v seriáloch Veľmi krehké vzťahy a Rodinné putá. Kráska sa momentálne venuje herectvu už len okrajovo, presedlala na produkčnú prácu a organizovanie eventov. Čím čudácky pôsobiaci muž oslovil rodáčku z Prahy, dvojica neprezradila. Isté je, že musí mať zmysel pre jeho vylomeniny, za ktoré mu už niekoľkokrát hrozilo väzenie.