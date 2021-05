Pfizerom podľa našich zdrojov boli očkovaní aj riaditelia sekcií. „Je hrozné, že najmasovejšie očkovanie v armáde štýlom „dobrovoľne-nasilu“ sa uskutočnilo práve v čase, keď okolité krajiny vakcínu AstraZeneca stopli. Ako vidíme, naši papaláši sa vynašli. My, ktorí momentálne čakáme na druhú dávku sme znepokojení nedávnou informáciou ministra Vladimíra Lengvarského o tom, že túto vakcínu už nebudú podávať prvoočkovancom. Mimochodom aj generál sa ešte ako šéf ružomberskej nemocnice dal zaočkovať Pfizerom, čo tiež o niečom svedčí,“ hnevajú sa Vojtech, Patrik a Roman, ktorí mali po podaní vakcíny obrovské zdravotné ťažkosti.

Vyjadreniu šéfa zdravotníctva neveria

Trojica neskrýva obavy, čo bude po druhej dávke. Na pokoji im nepridalo ani úmrtie mladej ženy, ktorú očkovali vakcínou AstraZeneca. Zdôraznili, že neveria rečiam ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského o tom, že stopku danej vakcíne pre prvozaočkovancov vystavili len preto, že jej máme nedostatok a potrebujú ju pre tých, ktorí čakajú na druhú dávku. „Niečo predsa musel povedať, hlavne, že ňou očkovali dve veľké skupiny – pedagógov a vojakov,“ nešetrí kritikou Roman.

V súlade so stratégiou?

Oslovili sme ministerstvo obrany, prečo príslušníci OS SR podľa slov nášho zdroja boli v podstate povinne očkovaní a preočkovaní vakcínou AstraZeneca, a to aj v čase, keď sa veľmi intenzívne hovorilo o jej vedľajších účinkoch a mnohé krajiny ju stopli. V stanovisku hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková uviedla, že očkovanie v rámci Ozbrojených síl SR prebieha výlučne na báze dobrovoľnosti... „Samotné očkovanie, ako aj použité vakcíny sú plne v súlade s očkovacou stratégiou Ministerstva zdravotníctva SR. Vakcinácia je realizovaná pracoviskami ÚVN Ružomberok, pričom prípadné vedľajšie účinky sú hlásené cestou ošetrujúcich lekárov,“ reagovalo ministerstvo.

Nerovnaký meter i pravidlá

Štatistické údaje o vedľajších účinkoch alebo prípadnom úmrtí príslušníkov, rezort neuviedol s odvolaním sa, že ide o informácie týkajúce sa zdravotného stavu, rovnako sme sa nedočkali vysvetlenia očkovacej stratégie rezortu zdravotníctva a jej dosah na OS SR, ani to, prečo radoví príslušníci OS boli zaočkovaní vakcínou AstraZeneca, ale minister Naď dostal očkovaciu látku od firmy Pfizer, rovnako tak aj generálni riaditelia sekcií.

Profesionálni vojaci tvrdia, že očkovanie bolo "na rozkaz". "Ak niekto nadhodil, že sa nedá očkovať touto problematickou vakcínou a počká radšej na inú, nadriadení rovno povedali, že to neprichádza do úvahy a výber nie je možný. Musíme sa dať zaočkovať tou, ktorá bola pre náš rezort odklepnutá. Rovnako to bolo a je aj s nezmyselným testovaním," dozvedeli sme sa od jedného z dôstojníkov.

Igor Matovič sa očkovať neponáhľa

Z dostupných informácii je jasné, že v období keď absolvovala očkovanie prezidentka, vedenie NR SR a členovia vlády vakcínou Pfizer, tak neurobili vtedajší premiér Igor Matovič, vicepremiérka Veronika Remišová, minister financií Eduard Heger a minister hospodárstva Richard Sulík.

Dnes je zo štvorice zaočkovaný len nový premiér Heger (AstraZeneca) a Remišová sa zaregistrovala do čakárne.

Z ministerstva financií, napriek urgenciám, sme odpoveď na to, prečo Igor Matovič ešte stále nie je zaočkovaný a či vôbec plánuje tak urobiť, nedostali.

