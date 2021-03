BOJ ochranárov a skialpinistov trvá už roky! Aký má dôvod? ×

To, že lockdown vylákal ľudí do prírody je jedna vec, ale to, že sa zdržiavajú v ochranných pásmach druhá. Ochrancovia prírody upozorňujú napríklad na zimné športy v najvyššom stupni ochrany. Skúsení skialpinisti vidia problém aj v tom, že športu sa v poslednej dobe venuje až príliš veľa ľudí.