Kým napríklad do Chorvátska tento rok bez problémov prejdete s negatívnym PCR testom, dostať sa na Slovensko, ak nie ste zaočkovaní, nie je také jednoduché. Chorvátsko v časoch bez pandémie navštívilo vyše 20 miliónov turistov, Slovensko vyše 6 miliónov a aj predtým málom si zatvárame dvere.

Najnavštevovanejšími regiónmi Slovenska sú Bratislava a Vysoké Tatry. Z oboch hlásia po 9. júli, keď u nás začali platiť nové pravidlá príchodu na Slovensko obrovské problémy. „Bratislava zažíva v tomto období extrémne poklesy a prepady návštevnosti, ktoré pred letom neboli očakávané, pretože napriek extrémnemu minulému roku sme boli pripravení na istú mieru oživenia," povedal Vladimír Grežo, predseda predstavenstva mestskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board (BTB).

Keď nie je pandémia, až 70 percent turistov v hlavnom meste prichádza zo zahraničia. Tí, ktorí by chceli prísť po 9. júli a nie sú zaočkovaní, však musia automaticky do karantény, ktorú môžu ukončiť najskôr na piaty deň negatívnym PCR testom. Ak by teda niekto plánoval len na predĺžený víkend, Bratislavu škrtá zo zoznamu. Nehrnú sa ani turisti, ktorí by tu namiesto spoznávania mesta mali stráviť päť dní v izolácii niekde v hoteli či v penzióne. „Bratislavu, bohužiaľ, domáci cestovný ruch nezachránia. My tu vítame každého Slováka a Slovenku, ale keď sa na to pozrieme pragmaticky, subjekty v cestovnom ruchu tu nemôžu prežiť," dodal Martin Volek, viceprezident mestskej organizácie cestovného ruchu BTB.

Reštaurácie majú od začiatku pandémie od vlaňajšieho marca poklesy tržieb o 70 percent, sprievodcovia o 90 percent, mestské hotely sú vyťažené len na 10 až 30 percent. Problémy už majú aj s personálom - nevedia obsadiť klasické pozície ako chyžná, čašník, kuchár. Ľudia sa boja pracovať v gastre, nakoľko tento sektor je veľmi neistý. „Zamestnanci v cestovnom ruchu sú živitelia rodín, podnikateľské subjekty v tomto odvetví, pokiaľ budú fungovať, budú odvádzať dane. To znamená, že ekonomický efekt sa nakoniec dostane aj do mestskej a štátnej pokladnice," pripomenula Ľudmila Novacká z BTB.

Podobná situácia je aj v Tatrách, kde tvoria značnú časť klientely v lete najmä českí turisti. V spoločnosti Tatry Mountain Resorts, ktorá má viacero hotelov v Tatrách, od zavedenia nových pravidiel vyzváňajú telefóny na rezervačných oddeleniach. „Časť zahraničných hostí rezervácie presúva a časť ich ruší. Keďže aj toto leto prevažujú objednávky na poslednú chvíľu, presnejší dosah sprísnených opatrení budeme vedieť vyhodnotiť v druhej polovici júla,“ povedal hovorca skupiny Marián Galajda.

Zástupcovia podnikateľov v cestovnom ruchu žiadajú vládu, aby už teraz prehodnotila finančné schémy pomoci na jeseň a aby ich vláda prizývala na rokovania pandemickej komisie.

Problémom je aj to, že pravidlá sa menia príliš často. „14. júna tu bolo povedané, že môžu sem prísť turisti s PCR testom, nielen zaočkovaní. My sme vytvorili aktivity, pozvali tých turistov a teraz nemôžu vystúpiť z lodí. Nám by pomohlo to, čo platí všade v Európskej únii, že nielen zaočkovaní, ale aj otestovaní turisti môžu navštíviť Slovensko," dodal Volek. Zdôrazňujú, že neprosia o nejaké dary, od vlády chcú len to, aby mohli vykonávať svoj biznis.

