Herec, politik a bývalý minister kultúry Ľubo Roman († 77) nečakane zomrel. Zradilo ho srdce, no nebolo to prvýkrát. Keď mal 52 rokov, prežil ťažký infarkt. Syn ho vtedy priviezol do nemocnice na poslednú chvíľu. Po vyliečení zmenil priority aj svoj životný štýl. Dovtedy tuhý fajčiar prestal fajčiť a začal viac športovať. Spomalil aj pracovne a začal sa viac šetriť. Pozrite, čo si všímať a kedy treba spozornieť!

1. Tlak na hrudi

Typickým príznakom infarktu je bolesť na hrudníku, ktorá sa najčastejšie lokalizuje za hrudnou kosťou. Má tlakový, pálivý alebo tupý charakter, môže vyžarovať do ramien a malíčkovej strany ľavej ruky, do dolnej čeľuste alebo chrbta. Bolesť sa časom skôr stupňuje, ako by ustupovala a nemení sa so zmenou polohy tela.