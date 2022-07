Očakávalo sa, že nová vlna sa objaví až s jeseňou. Prišla už a ak áno, prečo je tu skôr?

- Nová vlna sa ešte nezačala, dochádza len k pozvoľnému pribúdaniu prípadov v dôsledku toho že sme v máji zrušili všetky opatrenia, nielen Slovensko, ale aj časť Európskej únie, aj keď niektoré štáty napr. Španielsko a Portugalsko, zrušili opatrenia až 1. júla. O novej vlne, resp. fokálnych epidémiách v pandémii sa dá hovoriť v Číne a juhovýchodnej Ázii a v UK - v krajinách s vysokou denzitou a mobilitou.

Anketa Máte ešte obavy z covidu? Po dvoch rokoch už nie. 51% Len niekedy. 12% Áno, opatrenia mali ostať. 37% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Rastú prípady len u nás alebo v celej Európe?

- U nás rastú ešte najpomalšie v porovnaní so západnou časťou Únie, ale naše údaje sú dosť nevýpovedné, lebo v porovnaní s minulými dvomi rokmi testujeme výrazne menej, prakticky minimálne. Ak by sme testovali tak ako v zime, čiže 20- až 30-tisíc testov denne, respektíve každý s príznakmi by mal aspoň Ag test, ktorý by sa hlásil, odhadujem, že pri súčasnej pozitivite 25 – 40 percent podľa regiónov by sme hlásili 6- až 8-tisíc nových prípadov.

Národ je však unavený a odolnosť duševného zdravia je aj vďaka postcovidovému syndrómu na minime. Takéto údaje by verejnosť nezniesla a prepadla by - ako píše vo svojom stanovisku aj generálny tajomník WHO pred 3 týždňami – panike. Pred plnou pravdou nás chráni nízky počet testov podľa zásady - no news good news.

Kde je situácia najhoršia?

- V juhovýchodnej Ázii, najmä v niektorých mestách v Číne, Severnej Kórei, pravdepodobne aj v niektorých krajinách subsaharskej Afriky, kde sa testuje minimálne, takže nášlapné míny logicky nevidieť.

Aké varianty sa šíria?

- V juhovýchodnej Ázii najmä tzv. omikron, z fokálnych epidémií v Afrike a juhovýchodnej Ázii prichádzajú nove varianty, ktoré sú našťastie sporadické. U nás sa z finančných a kapacitných i personálnych dôvodov sekvenuje minimálne. Laboratóriá sú personálne poddimenzované a podfinancované, plus po dvoch rokoch niektorých z úradov verejného zdravotníctva, ako aj iných laboratórií pustili na dovolenku, veď ich čaká tvrdá práca na jeseň a v zime.

Diagnostická časť protipandemickej „armády“ je rovnako poddimenzovaná ako terapeutická, verejní zdravotníci a laboratórni diagnostici chýbajú tak, ako chýbajú sestry, záchranári atď. Nehovorím už o lekároch špecialistoch a ambulantných sestrách, ktoré toho času bojujú na dvoch frontoch - rutinná klientela odsunutých, kardiovaskulárnych a onkologických chorôb na jednej a postcovidový syndróm na druhej strane.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Koľko ľudí trpí postcovidom a kedy sa budeme plošne očkovať štvrtou dávkou? »»»