Od vypuknutia pandémie COVID-19 ubehli už viac ako dva roky. Nemocnice si prešli extrémne náročným obdobím a veľkými zmenami. V časoch, keď hromadne pribúdalo pacientov, museli narýchlo zriadiť desiatky reprofilizovaných lôžok. Neskôr, keď pandémia zoslabla, sa vrátili do pôvodného režimu, no ten už nikdy nebude ako predtým. Boli sme sa pozrieť na niekdajšom najväčšom covidovom oddelení na Slovensku. Peter Sabaka nám ukázal, čo zamestnáva zdravotníkov, keď je covid na ústupe. Jeho slová vás prekvapia!

Ochorenie COVID-19 spôsobilo epidémiu, akú svet už dlho nezažil. Celkovo sa ním na Slovensku nakazilo až 1,8 milióna ľudí a vyžiadal si vyše 20-tisíc obetí. Peter Sabaka z Kliniky infektológie a geografickej medicíny v nemocnici na bratislavských Kramároch opísal situáciu pred pandémiou a dva roky po nej. Prezradil, ako sa zmenila ich práca a chod celej nemocnice.

„Pred pandémiou sme fungovali tak, že sme mali okolo 40 lôžok s tým, že sme sa venovali najmä pacientom, ktorí prišli s podozrením na infekčnú diagnózu zo zahraničia, najmä z tropických krajín. Vtedy sme predpokladali, že by to mohla byť nejaká infekcia získaná v trópoch,“ spomína.

Klinika Infektológie a geografickej medicíny na bratislavských Kramároch zaznamenala výrazný pokles pacientov s ochorením Covid - 19. Na snímke je doc. MUDr. Peter Sabaka, PhD. Zdroj: MATEJ KALINA

Vtedy ešte nik netušil, že covid im dá zabrať ešte viac ako choroby, ktoré dovtedy liečili bežne – malária, hemora či týfus. „Týfus je jednoduchší a vieme ho ľahšie liečiť ako ťažký covid. Keď už príde pacient so zlyhaním pľúc do nemocnice, môžeme preňho urobiť veľa liekmi aj podpornou liečbou, ale nedokážeme preňho urobiť to, čo dokážeme urobiť napríklad pri týfuse antibiotikami,“ priblížil.

V nemocnici neskôr hospitalizovali aj pacientov s podozrením na infekciu centrálneho nervového systému, ako zápaly mozgových blán či zápal mozgu. "Liečime a liečili sme pacientov aj s infekciou HIV a s komplikáciami HIV," dodáva.

Klinika infektológie na bratislavských Kramároch bola prvá, ktorá covidových pacientov prijímala

"Cez pandémiu sa situácia vyvinula tak, že od začiatku sme prijímali pacientov z bratislavského kraja hlavne my. Naša klinika infektológie bola ako keby prvým "nárazníkom," ktorý absorboval tých pacientov pokiaľ ešte epidémia nebola taká silná a vtedy sme v podstate boli reprofilizovaní len na pacientov s covidom," hovorí Sabaka.

Ešte predtým, než sa objavil na Slovensku prvý pacient s ochorením COVID-19, na klinike sa rozbiehalo testovanie. „Nikde inde sa netestovalo, len u nás, čo bolo pomerne náročné,“ dodáva.

