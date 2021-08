Prvých víťazov finančných výhier v očkovacej lotérii spoznáme už budúci víkend. Nie všetci, ktorí sa zaočkovali alebo sa možno aj vďaka lotérii ešte len pôjdu zaočkovať, však môžu vyhrať. Matovičovo ministerstvo totiž nastavilo pravidlá tak, že desaťtisíce ľudí ani len nedostanú šancu zapojiť sa do hry. Ste medzi nimi aj vy?

Ľudia, ktorí sa dali zaočkovať na Slovensku, sú vedení v databáze Národného centra zdravotníckych informácií, no nemajú u nás trvalý pobyt, sa do žrebovania o očkovaciu prémiu zapojiť nemôžu. Jednou z podmienok, ktoré pri lotérii zaviedlo ministerstvo financií pod vedením Igora Matoviča (OĽaNO), je, že súťažiaci musí mať na Slovensku trvalý pobyt.

Ide najmä o Slovákov, ktorí žijú v prihraničných oblastiach, kde majú trvalý pobyt, no za prácou chodia na Slovensko. „Je to diskriminačné. Dal som sa zaočkovať na Slovensku, na Slovensku platím dane, z ktorých štát financuje aj lotériu, no vyhrať nemôžem,“ posťažoval sa Slovák Milan z rakúskeho Hainburgu pri Bratislave.

Títo ľudia nemôžu žiadať ani o bonus za sprostredkovanie očkovania vo výške od 30 eur do 90 eur.

Oficiálne údaje o tom, koľkí ľudia sú v nevýhode, nie sú, keďže osoby prihlasujúce sa na vakcináciu uvádzajú vo formulári len informáciu o bydlisku, nie o trvalom pobyte. „Národné centrum zdravotníckych informácií nevedie štatistiku vzťahujúcu sa k trvalému pobytu zaočkovaných osôb,“ potvrdila hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií Alžbeta Sivá.

Podľa odhadov však ide o tisíce ľudí. Lekár z bratislavského veľkokapacitného očkovacieho centra Tomáš Szalay hovorí, že trvalý pobyt na Slovensku nemalo asi jedno percento ľudí, ktorí k nim chodili. „Pri počte 250-tisíc, ktorých sme zaočkovali, to môže byť 2,5-tisíca ľudí,“ povedal Szalay k dátam za bratislavský región.

Ministerstvo financií však nastavené pravidlá meniť neplánuje. „Z hľadiska zákonnej úpravy bolo problematické a komplikované, aby ministerstvo financií mohlo poukazovať finančné prostriedky v prípade výhry do zahraničia, keďže možno predpokladať, že fyzické osoby s trvalým pobytom na území iného štátu majú v danom štáte aj zriadený účet v banke,“ reagovali z tlačového odboru ministerstva.

