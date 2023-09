Pôvodným domovom arónie je Severná Amerika, je to však veľmi odolná rastlina, nenáročná na pestovanie, ktorá odoláva aj nízkym teplotám a chorobám. Do Európy sa dostala začiatkom 18. storočia.



Plody arónie zaujali aj známeho ruského botanika, šľachtiteľa a ovocinára Ivana Mičurina, ktorý sa v roku 1910 začal zaoberať jej pestovaním a šľachtením. Dnes si ju ľudia s obľubou vysádzajú ako ozdobný ker, ktorý na jeseň sfarbí svoje listy do krásnych červených a oranžových odtieňov.

Arónii právom patrí označenie kráľovná antioxidantov. "Má totiž vysokú schopnosť viazať voľné radikály kyslíka, ktoré pri nadmernej koncentrácii predstavujú riziko poškodenia štruktúry buniek a DNA," hovorí Katarína Blažová z Poradne zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave.



Takéto narušenie buniek môže následne viesť až k vzniku onkologických a srdcovo-cievnych ochorení. Schopnosť potravín viazať voľné radikály sa určuje stanovením hodnoty ORAC (oxygen radical absorbance capacity). Spomedzi ovocia má práve arónia jednu z najvyšších hodnôt ORAC a spolu s ňou napr. aj šípky, čučoriedky, brusnice a černice.



Hodnota zaznamenaná pri arónii sa zaraďuje medzi najvyššie u ovocia. Z tohto dôvodu toto ovocie zaraďujeme medzi tzv. superpotraviny. "Konzumáciou arónie dodáme nášmu telu vitamíny - C, A, E, P a vitamíny skupiny B, minerálne látky - vápnik, fosfor, železo, draslík, horčík, jód a bór," vymenúva odborníčka.



Obsahuje vlákninu a len minimum kalórií = 100 g zrelého ovocia obsahuje iba 47 kalórií, až 16,9 gramov vlákniny a 1,4 gramov bielkovín.

Ukrýva v sebe prírodný sorbitol, preto je vhodná aj pre diabetikov.

