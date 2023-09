Vedci vo vládou podporovanom projekte Plant & Food Research v meste Christchurch pestujú ovocné tkanivo z rastlinných buniek. Dúfajú, že výsledok ich snaženia bude raz chutiť, voňať a pôsobiť ako skutočné ovocie.



Ak bude bez šupiek, zamedzí sa aj vzniku odpadu. Vedci veria, že ich program pomôže zaistiť potravinovú bezpečnosť krajiny. „Tu na Novom Zélande sme dobrí v pestovaní konvenčných plodín,“ uviedol vedúci projektu Ben Schon. „Keď sa ale pozrieme do budúcnosti, môžeme očakávať mnoho zmien kvôli rastu populácie, postupujúcej urbanizácii a zmene klímy,“ dodal.



Potraviny vypestované v laboratóriu by raz mohli byť kľúčové v udržateľnom poľnohospodárstve, ale sú stále vo veľmi ranej fáze vývoja, myslí si vedec z univerzity Massey v Aucklande Ali Rashidinejad, ktorý sa zaoberá potravinami, ale na projekte sa nepodieľa. Koncept je ešte len na začiatku, a aj keď bude úspešný, tak bude musieť prejsť klinickými testami a schvaľovacím procesom úradov. To môže podľa Rashidinejada trvať niekoľko rokov aj desaťročia.

Pre rozmach laboratórneho ovocia by mohol byť brzdou rezervovaný postoj staršej generácie spotrebiteľov. Naopak mladší ľudia podľa dostupných prieskumov radi skúšajú nové potraviny, pokiaľ sú zdravé a prispievajú k znižovaniu dopadov potravinárstva na životné prostredie.



Program Plant & Food Research vznikol pred 18 mesiacmi a zameriava sa na bunky čučoriedok, jabĺk, čerešní, broskýň, nektáriniek, hrozna a tradičného novozélandského ovocia fejchoa.



Výskumníci upozorňujú, že dospieť k produkcii nutrične hodnotného a chutného ovocia môže trvať roky a taktiež sa vôbec nemusí podariť. Technológia by mohla byť využívaná pri pestovaní ovocných buniek v mestskej zástavbe, uvádza Sam Baldwin, riaditeľ stratégie v Plant & Food Research. Ttento variant by mohol byť lacnejší a mať menšiu uhlíkovú stopu ako dovoz ovocia z ďalekých krajov.