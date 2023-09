Čoraz menej očkovaných detí, ale aj klimatické zmeny prispievajú k návratu nebezpečných, často už vyhubených chorôb. Navyše, baktérie sú čoraz odolnejšie voči antibiotikám, čo znamená, že toto prevratné liečivo je ohrozené, varoval nedávno portál Politico. Rozvinuté krajiny dokázali vyhubiť mnoho epidémií vďaka očkovaniu a zavádzaniu účinných liekov. V 21. storočí sa ale karta obrátila. Na scénu sa vrátili syfilis, osýpky, dna, lepra aj malária.



O viac ako polovicu vzrástol u nás počet chorých na syfilis a blíži sa, v rámci 18-ročného sledovania, k rekordnému číslu. Prevažujú novonakazené osoby, medzi 25 a 34 rokov, dominuje Bratislavský kraj. Aj na to poukazujú najnovšie údaje Národného centra zdravotníckych informácií. „V roku 2022 bolo nahlásených 443 prípadov syfilisu. Oproti roku 2021 (294 prípadov) vzrástol počet prípadov o 50,7 %. Pokiaľ ide o pohlavie, je evidentná prevaha infikovaných mužov (73 %),“ približuje štatistiku hovorkyňa centra Veronika Daničová. „Pri syfilise hovoríme o sexuálne prenosnej infekcii. Ochorenie prebieha v niekoľkých fázach, podľa ktorých sa líšia aj jednotlivé príznaky. Pacient sa však môže infikovať a roky nemusí o tom vôbec vedieť,“ približuje ochorenie Elena Gaboňová, riaditeľka odboru laboratórií Agellab. „Práve počas prvej fázy dochádza k najčastejšej nákaze, kedy sa baktéria prenesie z človeka na človeka. Mýtom je, že syfilisom sa môžeme nakaziť na toalete, v bazéne či používaním spoločného riadu,“ približuje Gaboňová.



Spoliehať sa na to, že situácia sa vyrieši sama sa však nevyplatí. „Až tretina pacientov, u ktorých nebol syfilis riešený, sa choroba dostáva do štádia, kedy vážne poškodzuje mozog, cievy, nervy, oči či pečeň, spôsobuje trvalé následky či dokonca smrť,“ zdôrazňuje Gaboňová.



Avšak nie je to len Slovensko, ktoré sa borí s týmto problémom. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO bolo v roku 2020 celosvetovo zaregistrovaných 7,1 milióna nových prípadov syfilisu. Vysoké prírastky chorých hlási Británia, ale aj Portugalsko, Kanada či Austrália. Experti to vysvetľujú predovšetkým stále väčšou záľubou v cestovaní a sexuálnou turistikou.

