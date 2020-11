Namiesto pomoci sa krízou najviac zasiahnutý cestovný ruch dočkal tichej podpásovky. Zamestnávatelia aj hoteliéri s hrôzou zistili, že štát chce zdaniť príspevky na rekreáciu. Najprv sľubovali, že rekreačné poukazy by ľuďom počas krízy mohol zaplatiť štát, teraz na tom ide zarobiť. Oveľa menej peňazí dostanú aj zamestnanci. Príspevok sa im zníži až o 82 eur!

Príspevok na rekreáciu, ktorý poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi na základe Zákonníka práce, by už nemal byť oslobodený od zdanenia. V parlamente návrh zákona o daní z príjmov prešiel už druhým čítaním. Cestovný ruch na Slovensku tak v čase krízy namiesto pomoci dostane ďalšiu facku.

„Z tohto návrhu nikto nevyjde ako víťaz. Zvýši to zaťaženie a náklady zamestnávateľov, zníži to príjem príspevku zamestnancovm a v konečnom dôsledku to bude znamenať, že výrazne poklesne počet vyplatených rekreačných poukazov. Tým pádom ani štát nezíska peniaze, ktoré si nahrubo prepočítal,“upozorňuje šéf Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Martin Harbuľák.

Príspevok na dovolenku sa zníži z maximálnej sumy 275 eur na 193 eur. Uviedla to pre televíziu Markíza daňová poradkyňa Alica Oravcová. Rekreačné poukazy zaviedla predošlá vláda pod vedením Andreja Danka. Ich cieľom bolo podporiť dovolenky na Slovensku.

„Podľa nás má význam podporovať spotrebu a domáci cestovný ruch, lebo tak či tak sa peniaze vrátia štátu vo výbere daní, odvodov, udržíme zamestnanosť. Tento aj budúci rok sa nemôžeme na nikoho iného spoľahnúť, len na domácich turistov,“ zdôraznil Harbuľák.

Anketa Čo hovoríte na zdanenie rekreačných poukazov? Je to hrozné, nikomu to nepomôže. 82%

Nepáči sa mi to, schválili to bez diskusie potichu. 8%

Vítam to, štát potrebuje peniaze do štátnej kasy. 10% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Návrh parlament schvľuje narýchlo, bez riadnej diskusie so zamestnávateľmi. Po novom sa má zrušiť aj daňové oslobodenie 13. a 14. platov či príspevku na športovú rekreáciu.

„Zásadne odmietame takéto nepredvídateľné opatrenia, ktoré neboli v programovom vyhlásení vlády, neprešli riadnym legislatívnym konaním a neboli konzultované s tými, ktorých sa dotýkajú,“kritizujú zamestnávatelia spojení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení.

„Za týchto okolností považujeme za nevyhnutné, aby bolo poskytovanie rekreačného poukazu pre zamestnávateľa úplne dobrovoľné. V prípade schválenia je vzhľadom na administratívnu náročnosť namieste úplné zrušenie rekreačných poukazov,“reaguje zväz automobilového priemyslu SR.