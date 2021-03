Zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger sa vo štvrtok stretol s konzíliom odborníkov. Diskutovali o tom, ako by mali vyzerať pandemické opatrenia počas Veľkej noci. Ide predsa o najväčší kresťanský sviatok, a najmä o obdobie, kedy sa rodiny zvyknú navštevovať a mnohí cestujú po Slovensku. Vlani sme si takéto niečo museli odriecť a zatiaľ to aj tento rok vyzerá na online šibačku.

Situácia sa totiž síce zlepšuje, no priskoré uvoľnenie zákazu vychádzania by mohlo podľa odborníkov spôsobiť katastrofu, aká nastala po Vianociach. Preto tento týždeň vláda odklepla zákaz vychádzania do prírody po 20. hodine a zrušila rekreáciu v zahraničí. „Táto Veľká noc bude ešte iná, ale je dôležité, aby sme to zvládli. Chceme ten klesajúci trend udržať. Preto je dôležité, aby sme odolali a nepodľahli pokušeniu návštevy rodiny alebo tráviť čas s ľuďmi, ktorí nie sú z našej domácnosti. Cestujme len v rámci okresu, zvyky odložme na budúci rok,“ prosí minister Heger.

ROZHODNUTÉ Minister Heger, hlavný hygienik a experti: Aké opatrenia budú platiť cez Veľkú noc!

Odborníci spísali desatoro veľkonočných opatrení, ktoré by sme mali dodržiavať. Radia nám obmedziť stretnutia, odložiť šibačku aj oblievačku a na bohoslužbách sa zúčastniť len virtuálne. Cestovať by sa malo len v rámci okresu, športovať pokiaľ možno individuálne a v prírode. Von by mali spolu chodiť len ľudia z jednej domácnosti, v exteriéri nosiť rúška a v interiéroch respirátory. „Epidemická situácia na Slovensku sa mierne zlepšuje a je naším cieľom, aby sa tento trend udržal. Veľká noc je zlomová a je veľmi dôležité, ako budú ľudia dodržiavať nastavené opatrenia,“ upozorňuje hlavný hygienik Ján Mikas. „Opatrenia však sprísňovať nebudeme, sú nastavené dostatočne,“ dodal.

Situáciu však môže výrazne zmeniť Ústavný súd. Do 1. apríla, čo je Zelený štvrtok, sa má vyjadriť, či súčasné prísne obmedzenia nie sú protiústavné a neporušujú práva a slobodu ľudí. Ústavný súd rieši hneď niekoľko podnetov. Prvý poslali opoziční poslanci Smeru, ktorých zastupuje exminister vnútra Robert Kaliňák.

Lenže podnet na Ústavný súd zaslal v utorok 23. marca aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Spochybňuje určité časti vládneho uznesenia o predĺžení núdzového stavu. Ústavný súd v Košiciach má posúdiť, či obmedzenia základných práv a slobôd sú primerané účelu, ktorý sa má dosiahnuť.

