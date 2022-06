Študentku prvého ročníka mal na internáte STU Mladá garda nájsť jej kamarát. Pomôcť sa jej už nedalo. „Privolaní záchranári po príchode na miesto už len konštatovali exitus," uviedol v piatok Július Pavčo, hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.

Podľa slov jej spolužiakov patrila Mariia k lepším študentom, skúšky mala mať už dávno hotové, preto si nemyslia, že by malo ísť o samovraždu. Viacerí tvrdia, že si bola Maria dopoludnia zabehať a mohlo ísť o náhly zdravotný problém. Niektorí študenti predpokladajú, že mohlo ísť o srdcový kolaps.

Ako je však možné, že prišlo u mladej študentky ku kolapsu bez nejakého varovania? Lekári sa zhodujú, že problémom v podobných prípadoch môže byť aj nesprávny a nezdravý životný štýl mladej generácie. Najhoršie to má byť práve počas skúškového obdobia. „Študenti často jedia rýchle jedlo, ktoré má veľa kalórií, ale málo živín - vitamínov a minerálov. Sú to takzvané prázdne kalórie. Veľmi často skončia na tučných, sladkých a málo bielkovinových jedlách, zapíjaných sladenými nápojmi, pivom alebo tvrdým alkoholom s cigaretovými pauzami v učení sa,“ opísal lekár a odborník na zdravú výživu Boris Bajer.

Takýto štýl života môže mať vážne následky. „Okrem budovania zlých návykov do budúcna a následného zvýšenia rizika na srdcovocievne a rakovinové ochorenia často vyčerpávajú svoj imunitný systém (do čoho sa zapája sedavý spôsob života počas skúškového, vyššie dávky stresu a menej aktivity), po úspešnej skúške to naplno oslávia alkoholom, bublinkovými nápojmi a socializáciou, preto veľmi často počas oslabenia imunitného systému prepukne ochorenie dýchacích ciest, horných aj dolných, od tých ľahších, akými sú nádcha cez chrípku, angínu alebo tie najzávažnejšie, ktorých sa v komunitách bojíme z hľadiska šírenia - meningokokovú infekciu,“ upozornil Bajer.

