V pondelok poobede Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo možnosť požiadať o očkovací certifikát, ktorý by mali uznať aj v zahraničí. Hneď sa objavili prvé problémy. Pozrite, čo musíte urobiť!

Dočkali sme sa. Po tom, čo nás susedné krajiny vynechali z dohody o voľnom cestovaní, už aj Slováci majú jednotné potvrdenie o očkovaní. Ide o prechodný certifikát, ktorý bude platiť do 11. augusta, potom už na hraniciach budú uznávať len covid pasy. O certifikát môžu elektronicky požiadať všetci, ktorí chcú vycestovať do zahraničia. Doma vám platí aj potvrdenie z očkovacieho centra. Pozrite, ako treba postupovať. Ako sme zistili, bez problémov to nepôjde.

Nový očkovací certifikát je dvojjazyčný dokument, ktorého súčasťou je aj bezpečnostný prvok - QR kód. Práve kvôli bezpečnostnému prvku musia o tento certifikát požiadať všetci, aj očkovaní po dátume 22. mája. Dočasný certifikát by mal byť doručený do 24 hodín po odoslaní žiadosti. O zaslanie certifikátu je možné požiadať už po absolvovaní prvej dávky vakcíny.

„Na žiadosť o certifikát treba mať mobilný telefón, číslo, kde sa overuje prostredníctvom kódu a e-mailovú adresa, ktorá sa tiež overuje a na ktorú príde samotný certifikát,“ uviedol riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Capek.

Seniori a ľudia, ktorí nepoužívajú telefón či e-mail, môžu mať problém. NCZI, podobne ako pri prihlásení sa na očkovanie, odporúča požiadať o pomoc blízkych. Nový jednotný certifikát slúži najmä pri prechode hraníc. Pri preukazovaní sa o očkovaní na Slovensku vám postačí aj potvrdenie z vakcinačného centra.

