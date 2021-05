Je bezpečné vycestovať na dovolenku do zahraničia?

- To, že sa pre nás od 15. júna otvoria hranice, ešte nemusí byť príkaz, že musíme ísť na dovolenku do zahraničia. Prvú časť dovolenky by som určite strávil na Slovensku. Do zahraničia k moru, pretože mnohí majú aj zdravotné indikácie, by som išiel až v auguste. Vtedy budeme mať už naozaj dobrú a férovú mapu Európy, ako vyzerá epidemiologická situácia.

Prečo by ste to nechali až na druhú polovicu leta?

- Odcestovať je menší problém ako sa vrátiť. Môže sa stať, že sa situácia v niektorých krajinách tak zhorší, že zavrú hranice. Minulý rok 31. augusta sa stalo, že Maďarsko úplne uzavrelo hranicu na 24 hodín a vytvorili sa kolóny na dva dni. Za jeden deň im tam stúpol počet infikovaných z 33 na 800, to je skoro 30-násobne. Nie som proti dovolenke v zahraničí, ale vyskúšal by som júl na Slovensku. Podporíme domáci cestovný ruch a zároveň uvidíme, čo ostatné krajiny s masovými transfermi na Balkán vlastne spustia. Treba si počkať ako sa vyvinie situácia v okolitých krajinách, ktoré „môžu vybuchnúť“. Tomu sa potom samozrejme budeme vedieť vyhnúť.

Nehrozí, že sa situácia v druhej polovici ešte zhorší?

- Môže sa zhoršiť, ale osobne si myslím, že sa zhorší v septembri. Ak sa nerozumní ľudia budú vracať naraz. Ak napríklad budete chcieť ísť v auguste do Slovinska a bude tam zlá situácia, tak tam nepôjdete. Vyberiete si krajiny, ktoré po prvej invázii, ktorá pôjde z Nemecka, z Poľska a Česka a zostanú stabilná. Také krajiny boli aj minulý rok, ktoré aj po dovolenkároch ostali stabilné.

Ktoré krajiny udržali koronavírus pod kontrolou?

- Poviem príklad Cyprus, Malta, Bulharsko, väčšina Grécka, Čierna Hora, niektoré ostrovy v Chorvátsku. Júlový chaos na hraniciach bude taký prieskum a potom už budeme mať k dispozícii viac informácií. Koncom júna už by mali byť funkčné aj očkovacie certifikáty, s ktorými sa bude dať bez problémov prechádzať cez hranice. Pre očkovaných už nebudú potrebné testy ani karantény. Európska únia má zatiaľ orientačný termín do konca júna.

