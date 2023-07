Ľudia sa podľa Erikiných slov nemusia ničoho báť. „Horí južná časť pobrežia, aj keď teda už nie v takých plameňoch, ako to bolo pred piatimi dňami, ale požiare nie sú celkom uhasené. Avšak sever ostrova je úplne bezpečný,“ hovorí sprievodkyňa. „Ja bývam v hlavnom meste ostrova Rodose, a tam je to úplne pokojné. Ale ťažko sa mi hovorí príďte, náhodou sa otočí vietor a začne horieť iným smerom. Ten požiar sa posúva čoraz nižšie.“



Podľa nej situácia na juhu bezpečná nie je a ona osobne by tam necestovala. Vietor toho na ostrove ovplyvňuje veľa. „Aj na severe, aj na juhu sa Egejské more mieša so Stredozemným, ale na juhu inak fúka, tam je sila vetra úplne iná. Vetrom sa to celé otočilo. Začalo horieť srdce celého Rodosu, a to sú hory, malebná horská dedinka Siana, a potom sa to ťahalo smerom na východ. Obišlo to mestečko Lindos, ale teraz je požiar na juhu ostrova,“ hovorí.

Podľa jej slov je tam situácia zlá aj teraz napriek tomu, že je plameň nízky. „Môže však začať fúkať a v momente sa to celé môže otočiť. Ale na severe ostrova po Kolymbiu, Faliraki a v meste Rodos sú turisti v bezpečí,“ ubezpečuje.



Aké to bude mať pre turizmus dôsledky, nad odpoveďou nezaváha. Aj keď je to podľa nej ťažká otázka, ale z pohľadu človeka, ktorý tam žije už viac ako dve desiatky rokov, je presvedčená, že to až také zlé nebude. „Rodosania sú národ, ktorý žije z turizmu, oni si nemôžu a ani nebudú chcieť dovoliť neobnoviť zničené destinácie.“

Erika má však trochu ťažké srdce na svojich rodákov. „Veľa Slovákov reagovalo pri požiaroch veľmi čudne. Ja som len zvedavá, ako by oni reagovali, keby museli riešiť takúto situáciu. Skutočne sa domáci o tých ľudí, ktorých evakuovali a presúvali z juhu na sever, starali ako mohli. Aj pre nich to bola nová skúsenosť a bolo to veľmi rýchle, malo to rýchly priebeh, požiare neboli pod kontrolou. A naozaj robili, čo mohli,“ dodáva na záver Erika.