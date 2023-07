VIEME PRVÍ, aký bude váš 13. dôchodok. O akú SUMU si prilepšíte? Almužna, hovoria penzisti! ×

Viac ako milión slovenských dôchodcov si v novembri opäť prilepší. Tentoraz to bude trinásty dôchodok. Jeho maximálna suma bude aj tento rok 300 eur, no len pre tých ľudí, ktorých dôchodok je v sume do 270 eur. Naďalej platí, čím vyššia penzia, tým nižšia „vianočná dávka“. Ak má niekto dôchodok nad 960 eur, dostane „vianočné“ 50 eur.