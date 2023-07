Penzisti dostanú zvýšené dôchodky tento rok už druhý raz. Kým v januári im štát pridal 11,8 percenta, od júla dostanú "prilepšené" o 10,6 percenta.



"Sociálna poisťovňa v lete zavádza do praxe viaceré zmeny prijaté v posledných týždňoch. Tento mesiac prepočítala a zvýšila 1,75 milióna dôchodkov, zvyšuje aj minimálne dôchodky a prepočítava exekučné zrážky. Zvýšené, teda valorizované sumy dôchodkov, dostanú penzisti spolu s rozhodnutiami vyplatené v augustových výplatných termínoch aj s doplatkom za júl," informoval na tlačovej konferencii generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko.



Počet zmien, ktoré Sociálna poisťovňa v tomto období uvádza do praxe, je enormný. "Kým od roku 2012 do roku 2019, teda za 8 rokov, bolo schválených 57 zmien právnych predpisov, za posledné necelé 4 roky (teda od r. 2020 doteraz) ich bolo už 64. Pritom jedna novelizácia zákona môže predstavovať pre Sociálnu poisťovňu aj desiatky noviniek/úprav, ktoré musí zaviesť do praxe," uviedol Ilko.

Ak teda máte výplatný termín dôchodku 5. deň v mesiaci, dostanete zvýšenú penziu na svoj účet v tento deň a v ten istý deň vám príde aj doplatok za júl.



Toto zvýšenie je mimoriadne, môže za to novela zákona o sociálnom poistení, podľa ktorej, ak medzimesačný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, takzvaná dôchodcovská inflácia, za obdobie od 1. júla 2022 do 31. marca 2023 presiahne päť percent, dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. júla.



"Ak ste starobný, predčasný, invalidný dôchodca alebo poberáte niektorú z pozostalostných dávok, nemusíte o nič žiadať, Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta a rozhodne zo zákona. Prvé rozhodnutia začne posielať začiatkom augusta. Za obdobie od 1. júla do dňa splátky dôchodku v auguste bude vyplatený doplatok," priblížil postup Ilko. Seniori sa nemusia obávať, zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1. júla bez ohľadu na to, kedy Sociálna poisťovňa o zvýšení sumy dôchodku rozhodne.



Vyššie budú všetky penzie, teda tie, ktoré sa vyplácajú k 1. júlu, ale aj tie, ktoré budú priznané od 1. júla do konca tohto roka.

Ako porastú dôchodky? Tu sú príklady...