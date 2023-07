Vzhľadom na nestabilné počasie a hroziace živelné udalosti v obľúbených dovolenkových destináciách poisťovne odporúčajú uzatvárať si cestovné poistenie s komplexným krytím, ktoré nahradí nielen liečebné náklady pri úraze či chorobe, ale kryje aj zachraňovacie a vyslobodzovacie náklady na horách či vo vode, stratu či poškodenie batožiny.



Odporúčajú tiež poistiť si storno poplatkov, ktoré môže pomôcť práve pri prírodných katastrofách v turistickej destinácii.

Na poistenie storno poplatku myslite, ak dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky. Poistenie storna je zahrnuté vo vyšších balíkoch s prednastavenými limitmi, storno je však možné uzatvoriť aj samostatne.



Poisťovňa vám preplatí vopred uhradené náklady na cestu, ubytovanie a nespotrebované služby v prípade, že máte poistené storno poplatky. Požičanie auta, karavanu či motorky však do poistenia storna nespadá.



„V poslednom čase zaznamenávame výrazný nárast poistných udalostí z rizika storna zájazdov najmä pri rodinách s deťmi, kde sa môže stať viacero nepredvídateľných udalostí, kvôli ktorým nemožno odcestovať. Odporúčame preto, aby si rodina s deťmi storno pripoistila,“ radí manažérka poisťovne UNIQA Ľubomíra Hricová.

Ale pozor! Dôvody na uplatnenie storna sú jasne špecifikované v poistných podmienkach a cestu nemôžete stornovať z akýchkoľvek dôvodov. Napríklad, ak sa rodina bojí odcestovať do Egypta, kde pred časom útočil žralok, takýto prípad poistenie nekryje. Naopak, živelná pohroma, akou sú aktuálne požiare v letoviskách Chorvátska a Grécka, je poistením krytá.



"V súvislosti s požiarmi v Grécku majú klienti v rámci cestovného poistenia a pripoistenia batožiny nárok na odškodnenie batožiny zničenej požiarom do výšky dojednaného poistného limitu," približuje podmienky Helena Kanderková z Allianz - Slovenskej poisťovne. "Kompenzácia neuskutočnenej alebo prerušenej dovolenky z dôvodu evakuácie je skôr otázka na cestovné kancelárie a ich zmluvné podmienky. Poistenie storno špeciál kryje náklady za neuskutočnený zájazd z dôvodu živelných udalostí v mieste konania zájazdu v prípade, že ministerstvo zahraničných vecí vydá odporúčanie necestovať do danej lokality, čo nie je momentálna situácia," dodala Kanderková.

Ak ide o dovolenku dojednanú cez cestovnú kanceláriu, v prvom rade je dôležité obrátiť sa na svojho delegáta, ktorý by mal pre klientov cestovnej kancelárie v hoteli poskytnúť všetky relevantné informácie, informuje Juraj Štefanovič z Československej obchodnej banky.



"Klienti sa v rámci svojho cestovného poistenia však môžu obrátiť aj na asistenčnú službu, ktorá im poskytne potrebnú pomoc a informácie v rozsahu, ktorý aktuálna situácia umožňuje," uvádza. "Čo sa týka náhrady škody, záleží, o krytie čoho konkrétne pôjde. Vo väčšine prípadov sa spomína zničená batožina v hoteli. Vo Všeobecných poistných podmienkach je uvedené, že predmet a rozsah poistenia batožiny, je batožina poisteného, ktorú si vzal so sebou na cestu alebo ktorú si zakúpil počas cesty," dodal Štefanovič.



Poistenie batožiny sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia poistených vecí živelnou udalosťou. Výška náhrady škody závisí aj od výšky limitu poistnej sumy dojednaného v zmluve.

V prípade, ak má klient dojednané cestovné poistenie obsahujúce poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb alebo špeciálne pripoistenie mimoriadnej situácie, má nárok na preplatenie cestovných nákladov spojených s predčasným návratom na Slovensko a preplatenie nečerpaných služieb (ubytovanie, strava), ak takýto nárok vznikne a ak kompenzácia týchto nákladov nevyplýva z povinností cestovnej kancelárie, píše poisťovňa Union.



"Poisťovňa rieši udalosti z poistenia predčasného návratu a nečerpaných služieb až po návrate na Slovensko. Vždy je potrebná súčinnosť cestovnej kancelárie, ktorá poskytne klientom doklady preukazujúce výšku vzniknutých nárokov," vraví Kristína Baluchová z poisťovne Union. "V rámci poistenia storna zájazdu je akceptovaným dôvodom pre stornovanie oficiálne vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí, že v mieste zájazdu je zvýšené nebezpečenstvo pobytu z dôvodu živelnej udalosti a z uvedeného dôvodu neodporúča do konkrétneho miesta vycestovať," uviedla Baluchová.



"Klientom odporúčame kontaktovať delegátov nachádzajúcich sa na Rodose a postupovať podľa ich pokynov," dodala.

Preplatia vám zničenú batožinu? Odpoveď nájdete na ďalšej strane...