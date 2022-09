Energetická kríza prerastá do celonárodnej katastrofy! Neúnosným účtom čelia domácnosti, školy, nemocnice a najnovšie sa ozvali zamestnávatelia. Náklady sa im pre extrémne ceny energií zvýšili na astronomické sumy, ktoré často prevyšujú ich zisky. Vyzývajú preto vládu, aby konečne predstavila krízový plán riešení. V opačnom prípade hrozí na Slovensku masívne obmedzenie produkcie, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok a hromadné prepúšťanie.

Je zle a bude ešte horšie. Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) upozornila, že dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory a bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace fatálne.

Podľa prezidenta RÚZ Miroslava Kiraľvargu, ktorý je aj zástupcom oceliarenského priemyslu na Slovensku, čakajú problémy celý ekonomický sektor. „Oceliarenský priemysel už cíti recesiu. Ak my povieme, že je dnes v našom sektore, tak o tri mesiace je rozťahaná v rámci ostatných sektorov ekonomiky. Nachádzame sa v energetickej kríze. Ceny plynu stúpli za rok šesťnásobne, ceny elektrickej energie desaťnásobne,“ uviedol.

Veľký problém už dnes hlási cementársky priemysel, ktorý je energeticky veľmi náročný. „Tento rok sme sa už museli vyrovnať s problémom s dodávkami uhlia. Jedna tona uhlia zdražela o 400 percent. Následne sme mohli sledovať, čo sa stalo na trhu s elektrickou energiou, čo je absolútny nonsens. Pre nás ako firmu, ktorá spotrebúva viac ako 100 gigawatt hodín ročne, je to niečo, čo už nevieme zvládať. Buď odstavíme výrobu úplne, alebo budeme musieť extrémne zvýšiť ceny cementu,“ povedal prezident Zväzu výrobcov cementu (ZVC) SR Martin Kebísek. Ohrozené sú aj veľké diaľničné projekty, ktoré by sa bez okamžitej pomoci museli buď pozastaviť, alebo by náklady stúpli rádovo v desiatkach miliónov eur.

Anketa Pocítili ste zdražovanie energií už na svojich peňaženkách? Už áno 87% Zatiaľ nie 13% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Česko tento týždeň zastropovalo ceny energií pre domácnosti aj firmy, no naše podniky sú vydané napospas obrovským nákladom. Zamestnávatelia v stavebnom, drevospracujúcom a nábytkárskom sektore preto upozorňujú na stratu konkurencieschopnosti. „Rozdiely v cenách energií v strednej Európy sú také markantné, že na Slovensku nie sme schopní vyrobiť produkty, ktoré by zahraničným dokázali cenovo konkurovať. Tieto výkyvy sú zničujúce," vysvetlil prezident Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR Peter Zemaník.

Článok pokračuje na ďalšej strane: Chlieb by mohol čoskoro stáť 7 eur a o koľko zdražie pobyt v hoteli? »»»