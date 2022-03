Zdražovanie trápi väčšinu domácností, minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (OĽaNO) preto podpísal s obchodníkmi dohodu o udržaní cenovej stability základných potravín. Pri trinástich položkách by reťazce nemali zvyšovať ceny. Výživový špecialista Boris Bajer zoznam kritizuje. Väčšinu výrobkov by vymenil za zdravšie alternatívy. Do obchodu sa radšej vyberte so zoznamom zdravších potravín a ešte aj ušetríte.

Zoznam potravín, ktorých cena by mala byť v obchodoch garantovaná, vznikol najmä pre zvyšovanie cien energií, ktoré sa v konečnom dôsledku pretavujú do cien potravín. Minister pôdohospodárstva Vlčan sa s obchodníkmi dohodol, že reťazce nebudú svoje marže zvyšovať pri 13 základných potravinách. Sú to bravčová dusená šunka, pitvané kurča, bravčové párky, biely rožok, ovocný jogurt, chlieb, čerstvé maslo, kuracie prsia, syr, slepačie vajcia veľkosti M, bravčové karé, trvanlivé polotučné mlieko a pšeničná múka. Pôvodne zoznam obsahoval 15 položiek, vypadli trvanlivá saláma a smotana na šľahanie.

Tento zoznam sme ukázali odborníkovi na zdravú výživu Borisovi Bajerovi. Z výberu nebol vôbec nadšený. „Zoznam pokladám za nonsens a vysmievanie sa razeniu modernej cesty západných štátov v podpore zdravého stravovania populácie,“ okomentoval. „Zatiaľ čo severské krajiny zvyšujú dane na nezdravé potraviny, my viacero z nich budeme chrániť pred zvyšovaním marže, aby si ich mohlo kúpiť čo najviac ľudí a neboli pozitívne motivovaní kúpiť si niečo zdravšie,“ pokračoval Bajer.

Považuje za nesprávne, že zelenina, ovocie či strukoviny - všetko relatívne lacné a zdravé potraviny, budú zdražovať a ľudia si ich budú kupovať čoraz menej a menej, ale chránené pred zdražovaním budú napríklad aj niektoré karcinogény, teda potraviny, ktoré môžu prispieť k vzniku rakoviny. „Chránená bude bravčová dusená šunka a párky - spracované červené mäso s rakovinotvornými dusitanmi a dusičnanmi či bravčové karé - červené mäso, ktorého zvýšený príjem je spájaný s rôznymi formami rakoviny vrátane hrubého čreva,“ vysvetlil Boris Bajer.

Na zozname podľa neho nemá čo robiť biele pečivo. „Biele rožky, chlieb a múka bez vlákniny významne vykyvujú hladiny cukru v krvi, čo podporuje vznik a priebeh cukrovky,“ dodal. Lepšou voľbou by podľa neho bolo grahamové pečivo. Taktiež nevidí zmysel pri voľbe jogurtu. „Prečo ovocný? Na rozdiel od poctivého bieleho jogurtu, ktorý si vie človek dochutiť medom, kakaom, škoricou a ovocím, je doň dodávaný spracovaný cukor a často zjedením jedného balenia dosiahneme denné odporúčané dávky cukru,“ vysvetlil lekár. Podobne by vymenil aj syr. „Eidam 45 % t. v. s. je zbytočne tučný syr. Eidam 30 % t. v. s. je tak isto chutný a použiteľný v kuchyni, no má nepomerne menej kalórií,“ odôvodnil Bajer s tým, že hlavne mu na zozname chýba akékoľvek ovocie, zelenina a strukoviny.

Agrorezort reagoval, že zoznam vznikol na základe toho, čo ľudia najviac kupujú. „Zoznam bol vytvorený po dohode so SAMO a Zväzom obchodu SR podľa najvyššej váhy v spotrebnom koši, ktorý určuje a najviac ovplyvňuje infláciu,“ uviedli. Ovocie a zelenina vraj nevybrali preto, lebo nie sú zaradené medzi esenciálne potraviny, ktoré je nutné denne kupovať. „A zároveň je ich podiel v spotrebnom koši veľmi nízky. 13 potravín z Deklarácie bolo zaradených do zoznamu základných potravín na základe najvyššej váhy v spotrebnom koši. Tento údaj vyplýva z dát zozbieraných Štatistickým úradom SR,“ vysvetlilo ministerstvo.

Napriek tomu, že sa reťazce zaviazali vzdať sa pri týchto položkách dodatočného zisku, neznamená to, že potraviny zo zoznamu nemôžu zdražieť. Ich ceny môžu ísť hore z objektívnych dôvodov, keďže aj obchodníkom rastú náklady napríklad pre drahšie energie.

