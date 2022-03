Minister pôdohospodárstva podpísal s predstaviteľmi slovenských obchodníkov deklaráciu o udržaní cenovej stability základných potravín. Pri vybraných položkách by tak reťazce nemali zvyšovať ceny. O ktorých 13 potravín ide?

„Žijeme v neľahkých časoch a verím, že podpisom tohto dokumentu sa aj naplnia očakávania upokojiť vzniknutú situáciu, ktorú vyvolali zvýšené ceny energií. Tie sa následne pretavili aj do finálnych cien potravín a my musíme reagovať. Preto vznikol zoznam konkrétnych 13 základných potravín, ktorých cenu musia mať naši spotrebitelia garantovanú,“ uviedol na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO).

Deklaráciu podpísali minister, prezidentka Zväzu obchodu (ZO) SR Nadežda Machútová a predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. Všetci sa zhodli na tom, že ide o samoreguláciu trhu so základnými potravinami, pričom reťazce sa takto zaviazali umelo nezvyšovať svoje marže pri 13 základných potravinách. Neznamená to, že k ich zdražovaniu už nebude dochádzať, ale to, že sa takto reťazce vzdajú dodatočného zisku.

Minister na margo toho, že táto deklarácia nevylúči ďalšie zdražovanie z objektívnych dôvodov (keďže aj obchodníkom rastú náklady napríklad pre drahšie energie), ešte dodal, že i keď štát ráta s ďalším nárastom inflácie, stále očakáva, že mzdy porastú rýchlejšie. Vláda sa preto podľa jeho slov ešte zameria na sociálne slabších, ktorým treba tiež pomôcť, aby vedeli na nárast cien reagovať.

Vlčan vyzdvihol, že deklarácia ostane v platnosti, kým bude Slovensko čeliť mimoriadnej situácii a kým bude jeho rezort považovať za potrebné sledovať vývoj cien týchto základných potravín. „Deklarácia je dôkazom relatívne vysokej vyspelosti nás Slovákov ako spoločenstva, ktoré dokáže aj v takýchto kritických situáciách pochopiť, čo je dôležité," uzavrel minister s tým, že aj obchodníci tak vyslali signál, že sa na nejaké obdobie dokážu vzdať dodatočného zisku v prospech ostatných.

