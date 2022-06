Nadváhou alebo obezitou trpí približne 59 percent dospelých Európanov, 63 percent mužov a 54 percent žien. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie WHO za rok 2021. Slovákom s nadváhou pomáha od mája nový liek. Obezitológ a kardiológ Ivan Majerčák je z neho nadšený, no upozorňuje, že iba samotný liek k rapídnemu úbytku na váhe nestačí.

Ako nový liek funguje?

– Keď sa najeme, z tráviaceho systému ide do mozgu informácia, že máme dosť. Tá látka, ktorá z čreva vyjde a ide do mozgu, je v krvi 2-3 minúty. A túto nášmu telu vlastnú látku sa podarilo farmakologicky upraviť tak, že funguje rádovo niekoľko hodín. V tejto skupine liekov je okrem semaglutidu aj liraglutid, ktorý je schválený v Európe na liečbu obezity. Už niekoľko rokov sa používa v Česku, ja mám niekoľko pacientov, ktorým som ho už predpisoval, no liek si museli ísť vybrať do Česka. Od mája je schválený aj na Slovensku.

Takýto liek sme u nás nemali?

– Je to antiobezitikum, liek, ktorý je indikovaný na liečbu obezity ako choroby. Na Slovensku sme doteraz mali registrovaný len jeden liek na recept, a to je tabletka Mysimba. Takže sa nám rozšírilo portfólio o liek Saxenda. Pacientov, ktorí sú kontraindikovaní na Mysimbu alebo majú po nej nežiaduce účinky, vieme prestaviť na inú liečbu. Nový liek je veľmi úspešný, pacienti naň veľmi dobre reagujú. Je to veľký krok v liečbe obezity.

Zatiaľ liek podávate injekčne. Budú aj tabletky?

– V lieku je látka liraglutid. Vízia do budúcna je, že sa podarí vyrobiť v tabletách. Rozhodne však pacienti, ktorí budú dobre reagovať na injekčnú látku, majú víziu, že v priebehu roka alebo dvoch budú môcť prejsť na tabletkovú liečbu v tejto istej skupine liekov. Obezita je celoživotné ochorenie. Nie je to zvýšená hmotnosť, ale zvýšené množstvo tuku v organizme. Problémom nie je schudnúť, ale udržať si to. Ak bude za rok-dva dostupný tabletkový semaglitid, liečba sa stane dostupnejšou.

Bude to liek pre každého?

– Vždy ostáva otázka ceny. Tie lieky sú pre časť pacientov nedostupné. Darmo mám obéznu pani, ktorá má dôchodok 300 eur a tabletka na mesiac stojí 100 eur, nový liek v injekčnom pere až 120 eur.

Ide o dlhodobú liečbu?

– Aj tabletkový, aj injekčný liek sa titruje – to znamená, vy stúpate s dávkou v priebehu 4-5 týždňov a podľa tolerancie sa dopracujete k nejakej dávke. U Mysimby je maximálna dávka 2 tablety ráno a 2 tablety večer, efekt redukcie zásobného tuku by mal byť zjavný do 2 až 3 mesiacov. Ak nie je, je zbytočné v liečbe pokračovať. Čím pomalšie pacient redukuje, tým viac znižuje riziko spätného nárastu hmotnosti. V priemere to vychádza 0,5 kg zásobného tuku za týždeň, čo sú asi 2 kg tuku za mesiac a za rok je to cca 20. Čas užívania lieku, ktorý sa považuje za bezpečný a bol odskúšaný v štúdiách, sú 2 roky. Áno, hovoríme o dlhodobej liečbe.

