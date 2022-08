Výkyvy počasia, sucho, vojnový konflikt na Ukrajine – aj to sú dôvody, ktoré vyvolávajú tlak na ceny a dostupnosť potravín. Mnoho Slovákov v tomto období prehodnocuje svoje nákupy tak, aby mohli ušetriť v období inflácie. Pri nákupoch zvažujú viac ako predtým, čo si nakúpiť, vybrať a či nakupovať len v akciách. Znie preto až paradoxne, že priemerná trojčlenná rodina ročne vyhodí do koša potraviny v hodnote 500 eur.

Práve teraz je najvyšší čas zamyslieť sa, kde sa dá ušetriť. Priemerná slovenská rodina minie na potraviny až pätinu svojich výdavkov. Znie preto až neuveriteľne, že na Slovensku zároveň priemerne pripadá na jedného človeka viac ako sto kíl potravinového odpadu za rok. Ak by sme neplytvali jedlom, bežná domácnosť by dokázala ušetriť až 500 eur ročne. Ušetrené peniaze by tak mohla využiť na nákup iných tovarov a služieb.

„Najčastejšie v koši končí pečivo, ovocie a zelenina či zvyšky vareného jedla. V Tescu sme sa pred niekoľkými rokmi zaviazali, že zabezpečíme, aby žiadne potraviny vhodné na ľudskú konzumáciu u nás neskončili ako odpad. A dnes už 91 % nepredaných potravín darujeme ľuďom v núdzi alebo ako krmivo pre zvieratá. Avšak práve v domácnostiach, u nás doma, vieme spraviť omnoho viac, keď si osvojíme základné tipy a triky ako všetky potraviny, ktoré sme si už nakúpili, sme naozaj spotrebovali a nevyhodili ich,“ hovorí riaditeľka komunikácie v spoločnosti Tesco Katarína Pšenáková. Inšpirujte sa tipmi, ako neplytvať potravinami, ktoré Tesco pripravilo v spolupráci s partnerom Free Food.

1. Nenakupujte hladní

Vedeli ste, že hladní máme nielen pohnútky nakupovať kalorickejšie a nezdravšie jedlá, ale aj iné veci, ktoré vôbec nepotrebujeme? Nedajte sa oklamať vlastným žalúdkom a pred návštevou obchodu sa občerstvite aspoň pohárom džúsu alebo drobným jedlom.

Ďalšie tipy nájdete na druhej strane >>>