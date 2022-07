Ako vznikol ošiaľ okolo kolagénu?

– Záujem sa začal jednou malou štúdiou, ktorá naznačovala, že príjem naštiepeného kolagénu môže mať zdraviu prospešné účinky. Aj keď odvtedy uplynulo už viac ako 10 rokov, presvedčivé dôkazy, že je to naozaj tak, nie sú. A preto je kolagénový ošiaľ podľa mňa najmä výsledok silného marketingu a pozitívnej spätnej väzby.

Štúdie nie sú presvedčivé?

– Nie sú dostatočne silné, pretože sú zväčša sponzorované spoločnosťami, ktoré takéto produkty vyrábajú. Navyše sú štúdie robené len na desiatkach ľudí a to je v biomedicínskom výskume extrémne málo. Ale stačili na odštartovanie marketingovej špirály. Čím viac je takýchto produktov na trhu, tým silnejšie sa zakoreňuje informácia, že kolagén je zázrak – hoci viac-menej podľa hesla „Tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou“.

Takže je zbytočné užívať kolagén ako prášok či tabletky?

– Ak je čokoľvek „marketingované“ ako všeliek na všetko, je to podozrivé. Aj keď sú kolagénové vlákna extrémne dôležité pre správnu funkciu ľudského tela, vôbec to neznamená, že sa môžu dopĺňať vo forme suplementov (doplnky stravy – pozn. red.)

Anketa Užívate kolagén aj vy? Áno, už dlhodobo 25% Skúsil/-a som, ale nie je to nič pre mňa 0% Nie, je to zbytočné vyhadzovanie peňazí 75% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Ako teda kolagén funguje?

– Kolagénové vlákna sú obrovské molekuly bielkovín, ktoré sa musia syntetizovať v bunkách a potom enzymaticky upravovať do finálnej podoby. Aj keby sme prijali čistý kolagén, v žalúdku sa musí rozložiť na jednotlivé stavebné bloky (aminokyseliny) a tie sú transportované do buniek. Až tam sa z týchto stavebných blokov znova môže vytvoriť kolagén. Suplementácia (dopĺňanie stravy – pozn. red.) kolagénom môže mať pozitívny vplyv na ľudské telo, ale nie tým, že kolagén sa priamo zabudováva do kože, vlasov alebo kĺbov. Je to bielkovina, ktorá poskytuje stavebné bloky pre tvorbu kolagénu, takže rovnaký efekt by mal zvýšený príjem bielkovín alebo kolagénových molekúl v strave.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane: Aké sú druhy kolagénu, majú ho brať športovci a ako ho doplniť bez tabletiek? »»»