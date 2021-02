Starosta obce Zálesie Marián Perger dnes nahlásil dvoch mužov, ktorí chodili po obci od domu k domu a svydávali sa za sčítacích asistentov. Išlo o podvodníkov. Obecný úrad na nich upozornili obyvatelia.

„Dôrazne upozorňujeme obyvateľov, že elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám prostredníctvom elektronického formulára, ktorý si stiahne do svojho mobilu v aplikácii SODB 2021 alebo prostredníctvom stránky www.scitanie.sk,“ upozornila hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov Jasmína Stauder.

Do domu nikoho pod zámienkou sčítania nepúšťajte. „Žiaden sčítací asistent ani sčítací komisár obyvateľa nenavštevuje. Pokiaľ sa s takouto osobou/osobami stretnete, okamžite kontaktujte políciu. Ide o podvod,“ dodala.

Najmä seniori by mali byť opatrní aj pri sčítaní obyvateľov a dávať si pozor na podvodníkov. Mobilní asistenti, ktorí majú pomôcť najmä imobilných občanom, budú chodiť až od 1. apríla, a to len vtedy, ak o asistované sčítanie občania sami dopredu telefonicky požiadajú. Preukážu sa aj príslušnými preukazmi. Upozorňuje na to Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) spolu so Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.

„V súvislosti so vzniknutou situáciou pandémie COVID-19 sa vyskytli prípady, kedy podvodníci kontaktovali seniorov telefonicky. Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021 a akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za asistenta sčítania v čase od 15. 2. do 31. 3. 2021 nevpustili do svojich príbytkov," zdôraznil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák.

Doplnil, že asistované sčítanie sa začne až od apríla a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Aj v tomto čase môže podľa jeho slov ľudí navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, že o asistované sčítanie sami požiadali telefonicky. „Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude vo vašom meste, obci asistované sčítanie a kedy vás môže mobilný asistent navštíviť, bude včas oznámený," uviedol.

Informácie o sčítaní obyvateľov môžu občania podľa jeho slov získať každý deň od 8.00 h do 20.00 h na telefónnom čísle +421 2 20 92 49 19. Kaliňák poznamenal, že upozornením chcú predísť zneužitiu dôvery a vyhnúť sa rizikám. Upozornia na to podľa jeho slov aj mestá a obce.

Návod, ako pri sčítaní postupovať nájdete TU.