V septembri cinkne na účtoch slovenských škôl 10 660 000 eur. Pôjde o financie z eurofondov, ktoré školy dostanú spätne na žiakov z Ukrajiny, za predchádzajúce obdobie marec až august. Peniaze budú vyčleňované podľa počtu ukrajinských detí, ktoré vykáže škola ku koncu mesiaca. Financie budú školy dostávať každý štvrťrok. Príspevok na jedného žiaka bude zhruba 200 eur mesačne. Financie z eurofondov sú podľa ministra školstva garantované do decembra 2023.

Školy už v minulosti dostali jednorazový príspevok 200 eur na každého žiaka z Ukrajiny. Ten však podľa riaditeľa košickej základnej školy Radoslava Lukácsa nebol celkom domyslený. „Financie, ktoré nám došli doteraz, tak boli výlučne priamo na dieťa. Čiže škola z toho nemohla riešiť napríklad interaktívnu tabuľu, ktorá by jej pomohla, ale bolo to priamo určené,“ vysvetlil. „Tieto deti sme začlenili do bežných tried podľa vysvedčení a ročníkov, nevytvárali sme triedy pre ne. Museli sme dokúpiť nejaké lavice, stoličky, ale to len pár kusov. A tiež učebnice,“ doplnil riaditeľ. Koľko detí z Ukrajiny k nim v septembri nastúpi, zatiaľ nevie. „My sme mali 37 detí z Ukrajiny a uvidíme, čo príde po prázdninách, lebo niektorí sa možno nevrátia.”

Každá škola od septembra podľa ministra školstva dostane na žiaka zo Slovenska štátny príspevok (normatív) a na žiaka z Ukrajiny zas európsky príspevok na vzdelávanie. Ten už podľa Gröhlinga budú školy môcť využiť na odmeny, nákup pomôcok či vybavenia, podobne ako to je pri štátnom príspevku na žiaka.

V máji rezort školstva evidoval v školách vyše 10 400 žiakov z Ukrajiny, v júni ich bolo vyše 8 750. Najviac žiakov, takmer štvrtina, bolo podľa slov Gröhlinga v Bratislavskom kraji. „V rámci základných a stredných škôl je dostatok kapacít na prijatie žiakov z Ukrajiny," poznamenal šéf rezortu školstva.

