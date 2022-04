Dlhých 757 dní sme čakali na okamih, keď z tváre zložíme rúška. Úrad hlavného hygienika zaviedol povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest 25. marca 2020. Toto nariadenie platilo do 21. apríla 2022. Od tohto dátumu si už ústa prekrývať nemusíme ani v obchodoch, školách, na úradoch, v kine či v MHD. „Situácia v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 má na Slovensku neustále sa zlepšujúci trend. Dochádza aj k uvoľňovaniu opatrení. Hlavné princípy sú, že skladáme respirátory a rušíme karanténu,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OľaNO).

Veľa Slovákov sa tohto dňa nevedelo dočkať. V nákupnom centre sa väčšina nakupujúcich prechádzala bez ochrany dýchacích ciest, čo bol po viac ako dvoch rokoch nezvyčajný pohľad. Mnohí však so zložením rúšok či respirátorov nesúhlasia a chcú ich nosiť naďalej dobrovoľne. „Nechápem, načo to zrušili, veď ľudia stále umierajú, mali to ešte nechať. Ja ho budem nosiť,“ povedal nám dôchodca Ivan.

Dôležitosť nosenia rúšok si uvedomujú aj mladí. „Mne neprekáža, že ho mám. Chcem sa sama chrániť, preto ho budem vnútri nosiť aj ďalej,“ povedala nám Eliška (21). „Nech sa každý rozhodne podľa seba. Ja si ho radšej ešte dám, nerobí mi to problém. Tam, kde je veľa ľudí, v obchodoch či v autobusoch, by sa ešte podľa mňa mali nosiť,“ dodala Alexandra (28).

„Budem nosiť rúško aj naďalej, lebo som tehotná a chcem sa chrániť,“ vysvetlila nastávajúca mamička Janka (25). „V interiéri je to podľa mňa ešte potrebné nosiť. V exteriéri rúška nenosíme, tam si užívame čerstvý vzduch,“ doplnil Peter (35).

Hlavný hygienik Ján Mikas hovorí, že je v úplnom poriadku, ak sa rozhodnete naďalej chrániť a respirátor si nasadíte v situáciách, ktoré vyhodnotíte ako rizikové. „Nosenie tejto ochrannej pomôcky má stále význam, ak sa chystáte stretnúť s osobami vo vyššom veku, chronicky chorými, tehotnými ženami či inými osobami náchylnými na infekcie či ťažší priebeh ochorení. Rovnako má význam, ak sa pred ich návštevou vyhnete rizikovým miestam, najmä takým, kde sa zdržuje väčší počet cudzích ľudí,“ povedal Mikas.

Respirátory by nemali odložiť ani ich skalní odporcovia. Povinné sú naďalej v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to len pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom. V tom istom režime to platí aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Nasadiť respirátor si musíte aj v čakárni u lekára a v lekárni.

