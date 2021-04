Čaká nás veľké uvoľňovanie opatrení! Podľa slov premiéra by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné dať si dole respirátor.

Už o týždeň 19. apríla by sa krajina ako celok mala podľa všetkého prepnúť do bordovej farby covid automatu. Tešiť sa tak môžeme na uvoľnenie viacerých opatrení.

Čo sa uvoľní v bordovej fáze - Do prírody aj mimo okres stestom - Bohoslužby s obmedzením 15 m2 - Profesionálny šport bez divákov - Rekreačný šport do 6 osôb - Bazény a plavárne do 6 osôb - Otvorené obchody (15 m2) bez detských kútikov - Múzeá, galérie, výstavné siene (15 m2) - Knižnice do 6 osôb - Hotely bez reštaurácií a spoločných priestorov.

Okrem už spomínaných uvoľnení nás čaká aj čosi viac. Od 19. apríla by sa mohli otvoriť všetky prevádzky, v ktorých nebude nutné dať si dole respirátor. Platiť však bude obmedzenie na počet ľudí na meter štvorcový.

„Toto bude hlavné pravidlo. Je to jednoduché, zrozumiteľné a ľahko zapamätateľné pre občanov. Ak vieme zaručiť, že je to prevádzka, kde si nemusíte dávať dole respirátor, čiže budete ho mať na nose a ústach, tak tie môžeme otvoriť. Je jedno, aký je to priestor,“ povedal premiér Eduard Heger k zmene covid automatu v relácii Na telo na televízii Markíza.

Otvoriť by sa tak mohli obchody, kaderníctva, masážne salóny či manikúra a pedikúra. „Pri kozmetike bude asi problém,“ povedal premiér s tým, že na kozmetike si treba dať dole respirátor.

Jednoducho povedané, otvoria sa len tie prevádzky, v ktorých môžete mať po celý čas na tvári respirátor. V covid automate sa chystajú aj ďalšie zmeny. Po novom by sa mohli otvoriť terasy reštaurácií asi v polovici mája. Presné detaily o zmenenom covid automate by mali byť podľa Hegera známe v stredu.

Anketa Mali by sa už uvoľniť niektoré opatrenia? Áno, už to trvá príliš dlho. 71% Áno, ale nech o tom rozhodnú odborníci. 7% Neviem, mne je to jedno. 1% Nie, netreba sa unáhliť, aby to nedopadlo ako po Vianociach. 21% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: