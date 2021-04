Situácia sa zlepšuje a čísla pozitívnych aj hospitalizovaných klesajú. Všetko sa však ukáže až po Veľkej noci, či ľudia dodržia opatrenia. Ak budeme zodpovední, začne sa s uvoľňovaním. Pozrite, ako by to malo prebiehať.

Hlavný hygienik Ján Mikas prosí Slovákov, aby sme na Veľkú noc urobili všetko preto, aby sme sa v tejto kritickej chvíli uchránili pred infekciou a nerozšírili ju ďalej medzi svojich blízkych. „Ak budeme disciplinovaní a čísla sa budú naďalej zlepšovať, budeme môcť vrátiť deti do škôl a pomaly rušiť obmedzenia, ktoré nám všetkým komplikujú život,“ naznačil Mikas.

Analytici z Dáta bez pátosu vypočítali, že uvoľnenie by mohlo prísť už v apríli. Počty hospitalizovaných klesajú a potrebujeme sa dostať pod hranicu 3-tisíc. Vtedy sa prepne covid automat z čiernej do bordovej farby a začne sa s uvoľňovaním opatrení.

„Predpokladáme, že budeme s počtom hospitalizovaných pod 3 tisíc a od 12. apríla po Veľkej noci príde k prvému zásadnému uvoľneniu v II. vlne, celé Slovensko sa dostane z čiernej do tmavo červenej-bordovej. Bude to 100 dní od LOCKDOWNU. Zaslúžime si,“ uviedli na svojej stránke.

Odborníci vypočítali, kedy uvoľníme opatrenia

Pripravili sme pre vás prehľad, ako by sa opatrenia mohli začať uvoľňovať a čo príde na rad ako prvé a čo až neskôr.

Školy: po Veľkej noci

Odborníci sa zhodujú, že prednosť pred všetkými opatreniami by malo mať otváranie škôl. Nastúpiť by mohli deviataci, ale aj celý druhý stupeň základných škôl podľa situácie v regiónoch. „Predpripravili sme školy na to, aby sa po Veľkej noci mohli otvárať," uviedol minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Kostoly: čiastočne cez sviatky

Kostoly sa otvorili na súkromnú pastoráciu a indivuduálnu potrebu. Záujemcovia sa musia vopred ohlásiť na príslušnej fare či kňazovi emialom či telefonátom. V parlamente padla výzva, aby sa bohoslužby mohli konať v exteriéri. Podľa covid automatu povolia omše v bordovej fáze pri opatrení 15m2 na osobu.

Testovanie: v polovici apríla

Konzílium odborníkov prehodnocuje povinnosť testovania v rámci covid automatu, takisto štát pripravuje aj samotestovanie. Na Veľkú noc predbežne predĺžili platnosť testov do 11. apríla. Už po Veľkej noci by však mala prísť nová stratégia testovania. Odborníci z ministerstva naznačujú, že nebudeme musieť chodiť takmer všetci na test každý týždeň.

