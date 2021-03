Situácia sa zlepšuje už niekoľko dní, čo potvrdzujú klesajúce počty nakazených aj úmrtí, v nemocniciach je ale stále veľa pacientov. S teplejším počasím a dlhotrvajúcim lockdownom sú však vyhliadky pozitívne. Analytici vypočítali, kedy by sme mohli postupne uvoľňovať opatrenia. V tento dátum by sa COVID automat konečne mohol prepnúť z čiernej farby!

Počet hospitalizovaných je kritickým parametrom COVID automatu. Z čiernej farby do bordovej môžeme prepnúť až vtedy, keď počet pacientov v nemocniciach klesne pod 3000. Z bordovej do červenej zas môžeme prejsť, keď táto hodnota klesne pod 2500.

Analytici z Dáta bez pátosu hovoria, že počty hospitalizovaných budú naďalej klesať. S potvrdeným ochorením covid-19 dnes v nemocniciach leží 3 269 ľudí. Podľa analytikov by sme sa pod magickú hranicu 3-tisíc mohli dostať už 29. marca. Tento trend sa podľa nich potvrdí aj ďalšie dva týždne.

„Predpokladáme, že budeme s počtom hospitalizovaných pod 3 tisíc a od 12. apríla po Veľkej noci príde k prvému zásadnému uvoľneniu v II. vlne, celé Slovensko sa dostane z čiernej do tmavo červenej-bordovej. Bude to 100 dní od LOCKDOWNU. Zaslúžime si,“ uviedli na svojej stránke.

V bordovej farbe by už napríklad mohol povoliť zákaz vychádzania mimo okres, minimálne menšie deti budú v školách, bohoslužby sa môžu konať do 6 osôb, reštaurácie môžu podávať stravu cez okienko. Môžu sa otvoriť obchody, pričom

musí ostať plocha 15 metrov štvorcových na zákazníka.

Ešte lepšie správy analytici predpovedajú na druhú polovicu apríla. „Ak vydržíme počas Veľkej noci doma, vírus opadne, príde teplo, hospitalizovaných bude 5. apríla 2021 menej ako 2 500 a 19. apríla príde ďalšie uvoľnenie z tmavočervenej do červenej. To už bude “návrat do kvázi normálu”!“

V červenej fáze už fungujú aj terasy reštaurácií s dodržiavaním dvojmetrových odstupov. Za dodržania opatrení sa už môžu otvoriť divadlá, koncertné siene, kiná či bohoslužby.

