Gastro sektor akútne potrebuje okamžitú finančnú injekciu od štátu, ktorá musí v najbližších dňoch prísť na účty reštaurácií, inak veľmi rýchlo skrachujú. „Desať mesiacov sme buď zatvorení alebo výrazne obmedzení. Zisky za tie 2 - 3 mesiace, kedy sme v lete mohli byť ako-tak otvorení, neboli dostatočné na to, aby sme sa pozbierali z prvej vlny a hneď prišla druhá vlna a ďalšie výrazné obmedzenia,“ povedal generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Marek Harbuľák.

Počas prvej vlny zaznamanali gastro prevádzky prepad tržieb o vyše 80 %. V lete sa trochu pozviechali, no obmedzenia pohybu obyvateľstva z októbra spôsobili ďalší prepad tržieb až o 70 %. Na jeseň až dve tretiny prevádzok oznámili, že budú musieť ukončiť svoju činnosť, ak nedostanú pomoc vo forme úverov alebo štátnej pomoci.

Riešením problému nie je otvorenie prevádzok. „Je mi sympatická iniciatíva ministerstva hospodárstva, že sa snaží čo najrýchlejšie otvoriť prevádzky, ale to nestačí. Bez kompenzácií to nepôjde. V atmosfére, kde ľudia majú strach, do podnikov nikto chodiť nebude,“ vysvetlil Peter Štecko z iniciatívy Zachráňme gastro.

Trinásť združení a iniciatív podnikateľov a dodávateľov v gastro sektore, združených v platforme StáleMámeChuť, konkrétne pomenovalo, ako by mohla vyzerať pomoc od štátu. Ide o šesť účinných opatrení, rozložených do troch kategórií. „Tieto opatrenia by mali prísť okamžite. My tu nehovoríme o žiadnej pomoci. My nepotrebujeme pomoc. Potrebujeme normálne podnikať. My sme museli ukončiť našu činnosť z rozhodnutia štátnych inštitúcií a dostali sme sa do tejto situácie nie vlastným pričinením. Nevolajme to pomoc. Ide o kompenzácie pre celý segment,“ dodal Štecko.

Anketa Je podľa vás pomoc štátu cestovnému ruchu a gastru adekvátna? Áno 19

Nie 327

Neviem 7 Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Článok pokračuje na ďalšej strane: 6 opatrení, ktoré požaduje gastro »