V utorok večer zasiahla Slovensko smutná správa! Vo svojom dome naposledy vydýchol uznávaný slovenský lekár Vladimír Krčméry. Podľa informácií TV JOJ mal obojstranný zápal pľúc.

Vladimír Krčméry naposledy navštívil stanové mestečko v Kútoch. V tom čase sa v tábore nachádzalo približne 100 migrantov zo Sýrie. S profesorom sme sa niekoľko dní po tejto návšteve skontaktovali. „Putujú 90-120 dní, vrátane detí. Mali sme tu chlapca s jednou nohou a barlou, čo prešiel 1345 kilometrov na Slovensko. Fyzicky bol úplne zdevastovaný," povedal nášmu denníku koncom novembra.

V tábore stretol kardiológa, viac ako 20 vysokoškolákov a ďalších lekárov a odborníkov. „Treba si uvedomiť, že aj my potrebujeme pracovné sily v zamestnaniach, ktoré nevieme pokryť. Mnohí z nich sú vzdelaní, mali sme na hranici aj lekárov. My ich berieme ako rovnocenných partnerov, keďže oni utekajú pred vojnou. Rád by som aspoň niektorých z nich videl na našich vysokých školách,“ uviedol profesor Krčméry. Celý článok si môžete prečítať TU.

Stal sa tvárou očkovacej kampane

Vladimír Krčméry bol prvým zaočkovaným Slovákom proti covidu. Cez koronu verejne propagoval očkovanie aj protipandemické opatrenia. Mnohí k nemu vzhliadali, no našli sa aj takí, ktorí ho za jeho výroky kritizovali. „Už nám ľudia nechodia demonštrovať pred dom, teraz to robia sofistikovane - nájdu si právnickú kanceláriu a podajú na vás trestné oznámenie. To mám teraz každý deň - minulý týždeň za šírenie poplašnej správy, keď sme hovorili, že je potrebné zavrieť reštaurácie a vybudovať záložné nemocnice," povedal nášmu denníku.

"Pokiaľ je moja domnienka správna a títo ľudia majú z vakcíny obavy, potom sa diskusii nebránim. Rád sa s nimi stretnem napríklad na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity, kde sú miestnosti s kapacitou od 20 do 200 ľudí. Tu sa im pokúsim zodpovedať všetky otázky," povedal. "Verím, že by sa mi podarilo ich presvedčiť a ak nie, potom to budem musieť akceptovať a snažiť sa ich pochopiť. Mojím cieľom nie je na nikoho vyvíjať nátlak," odkázal. Celý rozhovor s profesorom si môžete prečítať TU.

