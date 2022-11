V stanovom tábore v Kútoch sa priemerne zdržiava 150 nelegálnych migrantov prevažne zo Sýrie. S prichádzajúcou zimou sa však miestni obávajú, že ich počet môže stúpať. „Zima býva síce pre migrantov zlá, ale sýrski a irackí občania od októbra prestavajú prichádzať do Európy. Jednak sa boja utopenia v studených a v jeseni búrlivých vodách mediteránnych vôd. Moja 8-ročná skúsenosť z Balkánu a Talianska i Malty je taká, že od decembra do apríla počet migrantov z blízkeho východu a Afriky výrazne poklesne, cca o dve tretiny. Takže do Vianoc ustane prílev migrantov zo Sýrie, lebo by neprešli cez zasnežené turecké, grécke, balkánske dvojtisícové priechody, alebo by zamrzli v poli či lesoch,“ povedal nášmu denníku Krčméry, ktorý stanové mestečko navštevuje a ošetruje chorých migrantov.

Slovensko má už dva mesiace problém s migrantmi na hraniciach s Českom po zavedení kontrol Čechmi. Čoskoro sa však situácia môže zvrtnúť aj na východe Slovenska. Rezort vnútra odhaduje, že prichádzajúca zima by mohla na Slovensko vyhnať až 700-tisíc ukrajinských utečencov. „Z Ukrajiny očakávam prílev ešte tento a budúci mesiac, priamoúmerný nezmyselnému bombardovaniu a ničeniu civilnej infraštruktúry na Ukrajine. Prvú vlnu zvládlo Slovensko výborne,“ zhodnotil profesor. Druhá, zimná vlna bude podľa neho slabšia. „Tretiu vlnu očakávame po roztopení jarných snehov a opadnutí hladín veľriek, ktoré tiež musia migranti najmä z juhu a východu prekonávať. Netreba sa jej báť, ak sa na problém psychicky pripravíte, nielenže vás neprekvapí ale vás posmelí,“ hovorí Krčméry.

Čo je horšie, medzi migrantmi sa začínajú šíriť choroby. Väčšina pacientov v Kútoch má podľa slov profesora svrab, na čo upozorňujú aj policajti, ktorí tábor strážia. Podľa Krčméryho však nehrozí, že by sa choroba začala šíriť aj medzi ostatných ľudí. Nakaziť by sme sa vraj mohli len vtedy, ak by sme si obliekli ich odev. Okrem svrabu sú mnohí infikovaní aj stafylokokovou superinfekciou a zvíjajú sa v horúčkach a triaškach. Práve táto infekcia sa nešíri iba v nemocniciach ale najmä medzi medzi ľuďmi v komunite. Nepriamo sa môže prenášať cez oblečenie, uteráky, posteľnú bielizeň alebo kvapôčkovou cestou, teda kýchaním či kašľom. Aj keď podľa Krčméryho nehrozí, že by sme sa svrabom nakazili aj my, faktom zostáva, že migranti sa voľne pohybujú po obci, navštevujú miestny obchod, chodia na prechádzky, posedávajú na lavičkách či v miestnom pohostinstve.