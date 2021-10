Priebeh tretej vlny pandémie na Slovensku vyzerá byť podobný priebehu druhej vlny. No v niečom sú predsa len veľmi odlišné. Analytici tvrdia, že aktuálne pandémia mierne ustupuje, čo však podľa nich nie je práve najlepšia správa.

Situácia na Slovensku aktuálne nie je dobrá, no je lepšia ako vlani. Dôvodom je najmä obraovská zmena - dostupnosť vakcíny, o ktorej sme pred rokom ešte len snívali. Dnes je na Slovensku viac zaočkovaných ľudí, než tých nezaočkovaných. Nezaočkovaní prevládajú len medzi hospitalizovanými.

Ak sa pozrieme na čísla posledných dní, je vidieť, že v počte nových prípadov klesáme. Rovnako sa tak budú čoskoro znižovať aj počty nových pacientov v nemocniciach. Oproti minulomesačným číslam kleslo tempo rastu pozitívnych prípadov na štvrtinu. Analytici preto predpokladajú, že klesne aj počet vážnych prípadov, čo by sme v štatistikách mali vidieť už budúci týždeň.

Infikovaných však denne pribudne v priemere od tisíc do dvetisíc. „Podobné čísla malo Slovensko aj na jeseň minulého roku, len s posunom o 1 týždeň. Situácia je však diametrálne iná ako o takomto čase minulý rok. Vtedy sme šialene rástli: infikovaní a aj nemocnice po prvom týždni októbra. Teraz spomaľujeme. Neklesáme, ale spomaľujeme," uvádzajú analytici. Spomalenie je v základe dobrá správa, no zároveň znamená to, že na vyvrcholenie tretej vlny si počkame dlhšie.

Okrem toho že spomaľujeme, zaznamenali anaylitici aj ďalšiu veľkú zmenu oproti vlaňajšku. „Pozreli sme sa na kategóriu 5-15 ročných, kde tento rok vidíme najviac pozitívnych prípadov. Pozreli sme sa aj na kategóriu 75-100 ročných, kde sme mali minulý rok najviac pozitívnych prípadov. Tento rok máme pri rovnakom počte hlásených pozitívnych prípadov veľmi málo seniorov, je ich asi 3-6 krát menej. Zároveň máme veľmi veľa detí, je ich takmer dvakrát viac. Deti takmer neumierajú a zriedka idú do nemocnice, avšak seniori chodia do nemocnice často a vo vysokom percente aj zomierajú. Taký je kovid," vysvetlili.

