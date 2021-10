Do konca septembra sme mali zaočkovaných aspoň prvou dávkou vakcíny presne 43,52 % obyvateľov. Neočkovaní sa preto často ohradzujú argumentmi, že je ich väčšina a že sa nechcú v opatreniach prispôsobovať menšine - zaočkovaným. Podľa kriku, počtu príspevkov a množstva reakcií pod príspevkami na sociálnych sieťach to tak aj môže vyzerať, no analytici z Dát bez pátosu upozorňujú, že to len hlasná menšina prekrikuje mlčiacu väčšinu.

„Nešťastím je, že sa zaočkovanosť udáva na celkový počet obyvateľov. Rovnako je v štatistikách nešťastím, ak sa udáva počet litrov vypitého alkoholu v krajine na celkový počet obyvateľov. Očkovať sa môžu na Slovensku podľa svojho rozhodnutia, prípadne rozhodnutia zákonných zástupcov, občania nad 12 rokov. Tých je podľa štatistiky spolu 4 750 000. Zaočkovaných je dnes na konci septembra 2 450 000 ľudí. Je to väčšina obyvateľstva, ktoré je možné očkovať,“ vysvetlili analytici. Podľa týchto výpočtov sú teda nezaočkovaní jedinci v menšine.

Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami sa navyše každý deň zväčšuje. Každý deň pribudne k zaočkovanej väčšine približne 2 500 ľudí. „Jediné miesto, kde je menšina nezaočkovaných vo veľkej väčšine, sú infekčné oddelenia nemocníc. A ešte to tak chvíľu zostane. Je to za celé Slovensko asi 80:20, po regiónoch sa to môže líšiť od 2/3:1/3," uvádzajú analytici.

