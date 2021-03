Epidemická situácia sa pomaly zlepšuje a je teda možné, že sa deti vrátia do škôl už po Veľkej noci. Oznámil to odstupujúci minister školstva. Nebude sa to ale týkať všetkých žiakov.

Odstupujúci minister školstva Branislav Gröhling (SaS) dnes povedal, že je „výrazný predpoklad“, že po Veľkej noci by mohli otvoriť školy. „Predpripravili sme školy na to, aby sa po Veľkej noci mohli otvárať," uviedol s tým, že nastúpiť by mohli deviataci, ale aj celý druhý stupeň základných škôl.

Nebude sa to však týkať všetkých žiakov. „Nie celoplošne, ale iba v regiónoch, kde bude lepšia epidemická situácia," vyhlásil Gröhling. V najbližších dňoch bude podľa jeho slov potrebné ešte predpripraviť kloktacie testy a iné náležitosti, čomu sa chce venovať ešte dnešný posledný deň vo funkcii.

„Som veľmi vďačný za to, že som dostal možnosť, aby sme naštartovali zmeny vo vzdelávaní, aby sme posunuli školstvo do 21. storočia," dodal s tým, že posledné týždne robili maximum pre to, aby sa situácia nepreniesla do škôl a neohrozilo to ich otvorenie.

Anketa Súhlasíte s otvorením škôl? Áno, mali by sa otvoriť aj ďalšie školy a ročníky. 42% Nie, je to veľké epidemické riziko! 58% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Zastupujúci šéf rezortu zdravotníctva Eduard Heger (OĽaNO) v utorok oznámil, že situácia sa na Slovensku naďalej zlepšuje. Klesajú počty pozitivity vykonaných testov, znížilo sa reprodukčné číslo, klesá počet úmrtí a v nemocniciach je hospitalizovaných menej pacientov. Naopak, stúpa počet zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19.

Gröhling je už piatym členom vlády, ktorý podal demisiu. Po lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi tak ide už v poradí o druhého ministra z radov liberálov.

Mohlo by vás zaujímať: