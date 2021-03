Situácia sa konečne zlepšuje. Klesajú všetky epidemické ukazovatele, výnimkou je len stav na umelej pľúcnej ventilácii. „Veľmi dobre sa nám darí, je to úspech vás všetkých, zodpovedných občanov, ktorí nosia respirátory a dodržujú opatrenia," informoval Heger. Niektoré opatrenia sa pomaly uvoľňujú, no na druhej strane začali platiť prísnejšie podmienky pre ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia. Môžu za to najmä nebezpečné mutácie vírusu a zhoršujúca sa situácia v ostatných krajinách. V okolitých krajinách po

uvoľnení opatrení prišlo k prudkému nárastu prípadov, hospitalizácií ako aj úmrtí, obzvlášť v Maďarsku. Nemecko či Veľká Birtánia už oznámili príchod tretej vlny, zhoršuje sa to aj v susednom Rakúsku.

Môžeme byť optimistickí, no ako podotkol štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura, nesmieme podľahnúť úplnej eufórii. Mierne zlepšenie podľa neho cítiť aj v nemocniciach, najväčší problém je na lôžkach s umelou pľúcnou ventiláciou. Tam očakáva zlepšenie v najbližších dňoch.

Nové rozdelenie okresov sa výrazne zmenilo k lepšiemu. V čiernej farbe je aktuálne len 17 okresov, najviac je bordových(58) a červených je dokonca už 7. Od uvoľňovania opatrení či zrušenia núdzového stavu sme ale ešte ďaleko. Uvoľníme ich až vtedy, keď ešte viac odbremeníme nemocnice. „3600 hospitalizovaných je stále vysoké číslo. Potrebujeme sa dostať pod 3000, hneď potom uvoľníme opatrenia,“ vysvetlil Heger.

Zodpovedné správanie je aj naďalej to najdôležitejšie. „Máme dve zbrane. Opatrenia a očkovanie. Na tú druhú si ešte občania musia počkať, no tá prvá je tiež veľmi silná. Zotrvajme v opatreniach. Máme ich nastavené prísne, zatvorenie ekonomiky nehrozí, no zďaleka nie sme vonku. Nosiť respirátor nie je príjemné, ale nemôžeme poľaviť,“ podotkol dočasný minister zdravotníctva.

Očkovanie u nás postupuje, dodávky vakcín ale nie sú stabilné. AstraZeneca mala posledné dva týždne prudké zníženie dodávok. Zo 100-tisíc, ktoré Slovensko malo dostať, prišlo dva týždne po 12-tisíc dávok. O dva týždne príde viac ako 100-tisíc vakcín AstraZeneca. Domovy sociálnych služieb stále nie sú zaočkované všetky. Jednu dávku dostalo 60 percent domovov, 29 percent klientov zariadení dostalo aj druhú dávku.

Na ceste je už aj nová zbraň v podobe nového lieku - monoklonálnych protilátok. „Vedia pomôcť rýchlejšie ako vakcína. Musia sa podať v skorom štádiu ochorenia ľuďom, ktorí majú predpoklad na ťažký priebeh covidu. Prebiehajú rokovania, mohli by sme ho u nás začať používať v apríli, po registrácii,“ informovala štátna tajomníčka Jana Ježíková.

