Slováci, držte si peňaženky! Zdražovaniu energií sa v budúcom roku s najvyššou pravdepodobnosťou nevyhneme. Ich finálnu cenu sa dozvieme až v novembri, no úrady už teraz avizujú minimálne 15-percentné zdraženie elektriny. Podľa odborníka na energetiku Jána Pištu pôjde hore aj plyn, na faktúrach sa môže prejaviť až 30-percentným nárastom. Situáciu teraz drží v rukách vláda a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dá sa ešte zabrániť prudkému zdražovaniu?

Masívne zdraženie energií od začiatku roka 2022 očakávajú odborníci aj úrady. Ceny u nás určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý sa vyjadril jasne. „Slovenskej verejnosti sme už vopred otvorene avizovali, že výrazné zdražovanie elektriny na svetových burzách bude mať vplyv na koncovú cenu elektriny na rok 2022, nárast pre domácnosti môže byť na úrovni asi až 15 %," informoval hovorca úradu Radoslav Igaz.

Podobný rast cien elektriny odhadujú aj odborníci. „Domácnosti si za elektrinu priplatia možno 15 až 20 percent. Závisí to podľa tarify. V prípade, že je domácnosť jednotarifná a platia 200 eur ročne, tak zaplatia pravdepodobne 230 až 240 eur,“ uviedol odborník na energetiku Ján Pišta. Hlbšie do vrecka siahnu tie domácnosti, ktoré si elektrinou aj kúria. Ak ročne na faktúrach zaplatia okolo 600 eur, musia počítať so zvýšením výdavkov okolo 120 eur.

Pri plyne odborník odhaduje zdraženie aj viac ako o 15 percent, dokonca 25 až 30 percent. No podobne ako pri elektrine budeme koncové ceny na rok 2022 poznať až v novembri.

„Dopyt po pandémii vyhnal trhové ceny energií do závratných výšok. Pokiaľ ide o nárast cien elektriny na rok 2022, tak priemerná domácnosť by si mohla priplatiť približne 40 eur navyše. Konečné slovo však bude mať ÚRSO, ktorý má priestor na korekciu tohto trhového nárastu,“ potvrdil aj Jozef Badida, analytik portálu energieprevas.sk.

