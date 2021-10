Minerálne látky, stopové prvky a vitamíny tvoria neoddeliteľnú súčasť výživy človeka. Nemajú energetickú hodnotu a ich potreba v rámci denného príjmu je veľmi malá, napriek tomu sú pre správnu funkciu organizmu absolútne nevyhnutné. Dopriať by ste ich svojmu telu mali práve na jeseň, kedy o mnohé prichádzame kvôli nedostatku slnka a utlmení aktívneho životného štýlu. Ktoré chýbajú vám?

„Základným predpokladom na získanie širokej palety týchto látok je pestrá racionálna strava. Konzumáciou mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov, vajec, ovocia, zeleniny, strukovín, celozrnných obilnín, orechov a semienok na dennej báze vieme získať veľkú väčšinu minerálnych látok, stopových prvkov i vitamínov. Nezastupiteľnú úlohu pritom zohráva pitný režim,“ povedala pre český Blesk konzultantka AquaLife Inštitútu Aneta Sadílková a dodáva, že vhodným doplnkovým zdrojom minerálov a stopových prvkov sú prírodné minerálne vody.

To, že vám niektorý z vitamínov či minerálov chýba spoznáte tak, že začnete pociťovať problémy s určitou časťou tela. Problémy so zbubami, slabé nechty, pomalý metabolizmus aj výkyvy krvného tlako. Všetky tieto príznaky znamenajú, že máte nedostatok určitých látok. Pozrite, ktoré by st mali doplniť vy, podľa toho, čo chcete vo vašom tele posielniť.

1. Kosti a zuby Zdroj: Shutterstock

Na posilenie kostí a zubov je ideálny vápnik, horčík, fluór, fosfor, vitamíny D, K. Fluor obsahuje aj obyčajná pitá voda, vápnik nájdete zas v mlieku.