Podľa lekárov až 40 percent Slovákov trpí nejakou formou alergie, no len málokto tuší, že sa dá liečiť. U mnohých sa neskôr ochorenie vyvinie do astmy, chorí končia na PN-kách alebo v práci nepodávajú výkon, aký by mali. Podľa novej štúdie tak slovenská ekonomika ročne prichádza o 787 miliónov eur. Poprední slovenskí lekári radia ľuďom, aby sa nebáli vypýtať si liečbu.

Plný nos, vyhádzaná pokožka, kýchanie či svrbenie. Dobre to pozná tretina Slovákov. Už do piatich rokov by sa počet alergikov mal zvýšiť o polovicu. Napriek tomu, že existuje liečba, ponúka ju len málo lekárov a mnohí pacienti o nej ani nevedia.

„Aj keď pacienti často siahajú po množstve voľne dostupných protialergických liekov, ktorých úlohou je potláčať príznaky alergie, jedinou účinnou liečbou je alergénová imunoterapia,“ približuje prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Martin Hrubiško.

Anketa Trpíte alergiou? Áno. 65%

Nie. 35% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Liečba musí trvať minimálne tri roky, aby bola úspešná,“dodáva. Funguje to tak, že alergikovi sa v nízkych dávkach podáva alergén, na ktorý je citlivý. Jeho imunitný systém si naň zvykne a začne ho tolerovať. Takýto pacient už potom nemusí užívať lieky a zníži sa tiež riziko rozvoja nových alergií či astmy.

Lekár priznáva, že problém môže byť aj medzi samotnými alergiológmi. Liečbu jednoducho pacientom neponúknu. Dôvod je jednoduchý. Imunoterapia je nákladná a poisťovne sa bránia ju preplácať. „Je dôležité, aby sa zo strany zdravotných poisťovní zmenil pohľad a kritériá hodnotenia kvality lekárov, ktorí liečia alergénovou imunoterapiou,“ hodnotí Peter Pružinec, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre klinickú imunológiu a alergológiu.

Nákladná choroba 35 % - 40 % - Slovákov má alergiu

6 miliónov eur - dávajú ročne poisťovne na liečbu imunoterapiou

70 miliónov eur - platia poisťovne za diagnostiku, lieky a hospitalizácie

717 milonov eur - stojí alergia Sociálnu poisťovňu a zamestnávateľov

787 miliónov eur - náklady alergie na Slovensku spolu za rok 2018

Vyliečený pacient pritom už ďalej nič nestojí. „Napríklad po trojročnej liečbe alergénovou imunoterpiou hovoríme až o viac ako 40 % úspore nákladov,“hovorí autor štúdie profesor Róbert Babeľa. Len diagnostika, lieky a hospitalizácie stoja poisťovne 70 miliónov eur. Ďalších viac ako 700 miliónov eur predstavujú výdavky sociálnej poisťovne na PN-ky, invalidné dôchodky. Patrí sem aj strata zisku zamestnávateľov, ktorých pracovníci nepodávajú adekvátny výkon, lebo im je zle.



Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová odporúča alergikom, aby sa nebáli požiadať o liečbu. „Kto nič nevie, nič si pýtať nebude. Pacienti musia prevziať zodpovednosť za svoju liečbu,“ vyzýva.

Mohlo by vás zaujímať: